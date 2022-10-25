Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) iş birliği ile Reed TÜYAP tarafından organize edilen Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı WoodTech, TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. Geçen yıl 127 milyon dolar ihracat gerçekleştiren sektör bu yıl 160 milyon dolar ihracat hedefi koydu.

Geçen yıl 127 milyon dolar ihracata imza atan, bu yılın sonunda ise 160 milyon dolar ihracat hedefi koyan ağaç işleme makineleri sektörünün küresel buluşması olarak nitelendirilen Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı WoodTech kapılarını açtı. Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) iş birliği ile Reed TÜYAP tarafından organize edilen fuara Almanya, Azerbeycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Fas, Filistin, Gürcistan, Irak, Moskova, Libya, Lübnan, Kuzey Makedonya, Mısır, Özbekistan, Romanya, Sırbistan, Rusya, Tunus, Ukrayna, ve Ürdün’den toplamda 12 bin yabancı ziyaretçi geldi.

2023’TE EN AZ 1,5 KAT BÜYÜYECEK

AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Toktaş, fuarda yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

WoodTech fuarı, küresel ağaç işleme makine sektörünün en büyük buluşma noktalarından biri haline geldi. Bu bağlamda Türkiye’nin ve İstanbul’un küresel ticaretteki önemi bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Türk ağaç işleme makine sektörünün çatı kuruluşu olarak temel hedefimiz Türkiye’nin toplam ihracatına aralıksız katkı sağlamak. Bu fuarın yeni pazarlara açılma ve üreticilerimizin ihracat potansiyellerini artırma konularındaki önemi çok büyük. Yabancı alıcıların ilgisi oldukça yüksek. Diğer yandan gelecek yıl fuarımızı Intermob’la ayrı takvimlerde gerçekleştiriyor olacağız. Ağaç işleme makineleri sektörünün üretim potansiyeli ve üye firmalarımızın ar-ge çalışmaları sonucunda ürettiği yeni nesil makine sayılarının artması, WoodTech’e mevcut metrekarelerin yetmemesine neden oluyordu. Sektörümüzün büyüme potansiyelini göz önüne alarak 2023 ve sonrasında fuarımız Intermob’la eşzamanlı gerçekleşmeyecek. Tek hedefimiz daha fazla üretim, daha fazla ihracat.”