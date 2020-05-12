Evde bakım parası yatan iller, Mayıs ayının en fazla araştırılan konuları arasında yer alıyor. Evde bakım maaşları şehirlere göre farklı günlerde hesaplara yatırılıyor. Maaşın hangi illerde yatırıldığını merak edenler araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki 12 Mayıs 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

12 MAYIS EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

12 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla 9 ilde evde bakım maaşları yatırıldı. ( Amasya, Kırıkkale, Karabük, Sakarya, Tokat , Samsun, Kırşehir, Kırklareli, Edirne, Aksaray, Isparta)Diğer illerde ise ödemelerin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

E-DEVLET’TEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

E-DEVLET’TEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne “BAKIYE” yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI 2020 YILINDA NE KADAR OLDU?

Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.

EVDE BAKIM MAAŞI İÇİN BAŞVURUSU

– Öncelikle valilik veya kaymakamlıklara bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden başvuru evrakları alınacak.

– İl veya ilçe idare kurulundan muhtaçlık kararı belgeleri alınacak.

– Alınan belgeler ‘SGK-Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

– SGK alınan belgeleri inceleyecek ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verecek.

– 65 yaş aylığı için başvurunun yakını tarafından (vasi) yapılması için mahkemeden ‘vasi’lik kararı alınacak.