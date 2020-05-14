Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri’ne başvuru yapılaması halinde, evinde ağır engelli ve bakıma muhtaç kişileri bulunan ve bu kişiye bakmakla yükümlü olan vatandaşlara her ay evde bakım maaşı ödeniyor. Bu ödenekten faydalanan binlerce vatandaş 14 Mayıs 2020 evde bakım maaşı hangi illerde yattı? merak ediyor.

14 MAYIS EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

14 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla 32 ilde evde bakım maaşları yatırıldı. ( Amasya, Kırıkkale, Karabük, Sakarya, Tokat , Samsun, Kırşehir, Kırklareli, Edirne, Aksaray, Isparta, Zonguldak, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Tekirdağ, Afyonkarahisar, İstanbul, Muğla, Konya, Bilecik ,Manisa, Hatay, Denizli, Şanlıurfa, Ordu, Mersin, Antalya, Sivas, Giresun, İzmir, Balıkesir). Diğer illerde ise ödemelerin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI 2020 YILINDA NE KADAR OLDU?

Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.