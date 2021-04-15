Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,10 değer kaybederek günü 1.407,76 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,20 azalışla 454 bin 52 liraya geriledi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,43 puan azalırken, toplam işlem hacmi 25,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,36 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,63 ile metal, ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 3,13 ile metal eşya, makina oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,14 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,61, hizmetler endeksi yüzde 0,48 ve teknoloji endeksi yüzde 1,36 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,57 puan ve yüzde 0,66 yükselişle 1.465,73 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 31’i prim yaptı, 68’i geriledi.

Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), SASA Polyester ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tuttu.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ile konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Çin’de büyüme, Avro Bölgesi’nde enflasyon, ABD’de Michigan Üniversitesi güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.360 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

ALTIN, DÖVİZ

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 düşüşle 454 bin 52 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,0510 lira, satışta 8,0833 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,0673 lira, satışta 8,0996 lira olarak belirlemişti.