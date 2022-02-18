Bu ayın başlarında, çok sayıda batılı medya kuruluşu Rusya’nın 16 Şubat günü erken saatlerde Ukrayna’yı işgal etmeyi planladığını iddia etmiş ancak Rusya bu iddiaları yalanlamış ve aksine askerleri çekmeye başladığını duyurmuştu. İngiltere ise Rusya’nın asker çekmediğini iddia etmişti.

TRT’nin Politico gazetesinden aktardığı habere göre bu kez 20 Şubat tarihi ortaya atıldı. Haberde, “Rusya’nın 16 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etme ihtimali her zaman abartılmıştı. Gerçekten dikkat edilmesi gereken zaman dilimi, 20 Şubat’tan hemen sonra yaşanacaklar. Analistler bize, 16 Şubat saplantısının dikkatleri gerçekten önemli tarihlerden başka yöne çevirdiğini söylediler” ifadesine yer verildi.

Rusya-Belarus tatbikatının 20 Şubat’ta biteceğini, bu yüzden bu tarihten sonraki dönemin önemli olduğunu öne süren gazete, Kremlin’in bu tarihten sonra atacağı adımların gerçek niyetlerini ortaya koyacağını savundu.

20 Şubat’ın ayrıca Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nın son günü olduğu kaydedilirken, Rusya’nın “Çin lideri Şi Cinping’i mutlu etmek için kapanış töreni bitmeden işgali başlatmayacağı” belirtildi.

Batı medyası daha önce, Şi Cinping’in Putin’den işgal için Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nın bitmesini beklemesini rica ettiği, Putin’in de bunu kabul ettiğini yazmıştı.