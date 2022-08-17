Belirli şartları taşıyan vatandaşlara devlet tarafından her ay düzenli olarak evde bakım parası ödeniyor. Her ay farklı tarih ve farklı illere yatırılmaya başlanan evde bakım maaşları hak sahiplerine Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından veriliyor. Peki, 17 Ağustos 2022 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası güncel liste…

17 AĞUSTOS 2022 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep,

Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye,

Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Zonguldak illerinde yatırıldı.

Ağustos ayı ödemeleri ile ilgili açıklama da geldi. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada evde bakım yardımı elektronik bilgi sisteminde güncelleme yapıldığı, gecikme yaşanan illerde ise ödemelerin hesaplara geçişinin devam ettiği bildirildi. Ödemeler her ayın 15’i ile 31’i arası hesaplara aktarılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Evde bakım maaşı, asgari ücrete Temmuz ayı ek zammının ardından 2 bin 706 TL’den, 3 bin 340 TL’ye yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili ise şu açıklamada bulundu; “Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir.” dedi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne “BAKIYE” yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM HİZMETİ KİMLERE VERİLİYOR?

Evde bakım hizmeti almak isteyen durumları uygun olmayan, engelli ya da bakıma muhtaç kişiler evde bakım hizmeti nasıl alınır araştırmalara başladı.

Evde bakım parası almak için gerekli şartlar:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.