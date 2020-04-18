Evde Bakım maaşı; bakıma muhtaç ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşları il il yatırılıyor. 2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.Peki 18 Nisan 2020 evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

18 NİSAN EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 18 Nisan 2020 tarihi itibarıyla 31 ilde (Hatay, Tokat , Aksaray, Antalya, Samsun, Osmaniye, Ordu, Diyarbakır, Edirne, İzmir, Karabük , Ankara, Denizli , İstanbul , Konya, Şanlıurfa, Zonguldak, Uşak, Afyonkarahisar, Bilecik, Mersin, Manisa, Sakarya ,Van, Erzurum, Çanakkale, Sivas, Bursa , Adana, Balıkesir, Kayseri ) evde bakım maaşları yatırıldı. Önümüzdeki günlerde de diğer illerde yatırılması bekleniyor.

E-DEVLET’TEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

E-DEVLET’TEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne “BAKIYE” yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR?

Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilen hasta bakım parası ne kadar? Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

EVDE BAKIM MAAŞI 2020 NE KADAR?

Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.