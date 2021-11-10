Sağlık Bakanı Koca, 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşların yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay geçmiş 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımız yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilir.” dedi.

Koca, “Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı yaklaşık yüzde 10 seviyesinde düşüş göstermiştir.” ifadelerinde bulundu.

Bakan Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada Koronavirüs Bilim Kurulunu’nda alınan kararları duyurdu. Koca’nın açıklamaları şöyle: