ABD’ye pizza kutuları ihraç eden Antalya merkezli Ankutsan’ın Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Kesgin, “Kapasiteyi 1,5 katına çıkarıyoruz, ciro hedefimiz 1 milyar TL” diyor.

Ankutsan, 18 yıl önce Antalya’da iki arkadaş Rüstem Kesgi ve Mustafa Çakal tarafından kuruldu. İlk kez 2 yıl önce Türkiye’nin en büyük 500 sanayi şirketi arasına giren şirket, bu yıl Türkiye’nin en büyük 330’uncu, Antalya’nın ise en büyük 3’üncü sanayi şirketi oldu. 2000’li yılların başında kurulmasına rağmen hızlı büyüme grafiği çizen şirketin oldukça ilginç bir kuruluş hikayesi var.

Bugün başta Pizza Huts olmak üzere pek çok gıda devinin global tedarikçisi arasında yer alan şirketin yönetim kurulu başkanı Rüstem Kesgi, 2002’de bir iş adamının kutu atölyesini satmak istemesiyle oluklu mukavva işine girdiklerini söylüyor. Hiç bilmedikleri iş kolunda kısa sürede başarılı olan ortaklardan Kesgi, yeni hedeflerini Capital Dergisi’nden Ayçe Tarcan Aksakal’a anlattı….

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