Meta hisseleri, son çeyrek rakamlarının ardından (Meta adıyla ilk bilançosunu sunan Facebook’un net karı, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 8 azalarak 10,3 milyar dolara geriledi) geriledi. Şirket hisseleri Perşembe günü erken işlemlerde %25 değer kaybetti. Düşüş, Meta’nın piyasa değerini yaklaşık 230 milyar dolar azalttı. Böylece Meta ABD şirketleri arasında yaşanan en büyük günlük değer kaybını yaşamış oldu.

Peki, Meta’yı etkileyen ne oldu?

Forbes’un haberine göre dikkatler büyük ölçüde iki konuya çevrildi.

Birincisi, dördüncü çeyrekte Facebook günlük kullanıcılarındaki düşüş. Çünkü bu, platformun ilk kez böyle bir düşüş yaşadığını gösteriyor. Facebook, gerilemeyi TikTok’la artan rekabete ve Hindistan’daki internet veri maliyetlerindeki artışa bağladı. Bu, Facebook’un sosyal medya üzerindeki 10 yıllık hakimiyetini sürdürme mücadelesinin en yeni işareti. Facebook yurtdışındaki büyümeyle ABD’deki düşüşü telafi etmeyi başarıyordu. Şimdi, yurtiçinde ve yurtdışında sorun şirket için yeni bir karmaşa.

Habere göre bu durum yatırımcıları rahatsız eden ikinci sorunla doğrudan bağlantılı. Zuckerberg, şirketin odağını artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerine kaydırdı ve genç kullanıcıları çekmek için bir metaverse fikri etrafında yeni bir sosyal ağ kurma girişiminde bulundu. Ancak meta veriye ulaşmak hızlı ya da ucuz bir yolculuk olmayacak. Finans Direktörü Dave Wehner dün gece analistlerle yaptığı görüşmede, Facebook’un 2021’de plana 10.1 milyar dolar harcadığını ve bu yıl bu tür harcamalarda “anlamlı bir artış” beklediğini söyledi.



APPLE’IN YAZILIM DEĞİŞİKLİĞİ DE META GİBİ ŞİRKETLERİ VURDU

Haberde, “Zuckerberg için kişisel olarak kötü olan; net değerinin çoğunluğu Meta hissesinde toplanmıştır. Metaverse ve büyüme endişelerine ek olarak, geçtiğimiz sonbaharda şirketi bir muhbir skandalı sardı. Başka bir komplikasyon: Apple’ın iPhone yazılımında yaptığı değişiklik, Meta gibi şirketlerin dijital reklam satmasını zorlaştırdı” denildi.

GARNER’A GÖRE FACEBOOK’UN BOĞUŞTUĞU 5 BÜYÜK SORUN

CCS Insight analisti Martin Garner ise Meta’nın beş büyük sorunla boğuştuğunu söyledi:

Apple’ın 2021’deki gizlilik değişiklikleri reklam satışlarına zarar veriyor,

kullanıcı büyümesi keskin bir şekilde yavaşladı,

kullanıcılar içerik gönderilerini kısa biçimli videoya kaydırıyor.

Meta, kısa biçimli videoda TikTok’un çok gerisinde

Aynı zamanda Meta, meta veriye milyarlarca dolar yatırım yapıyor.

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