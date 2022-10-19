Online sağlık platformu DoktorTakvimi, sağlık araştırması yapan kullanıcılarla, sağlık profesyonellerini biraraya getiriyor. 13 ülkede faaliyet gösteren DocPlanner Grubu’nun bir parçası olduklarını söyleyen DoktorTakvimi CEO’su Hakan Türkoğlu, “Bugün sistemimizde 185 binden fazla hekim ve uzman profili bulunuyor. Profesyonel olarak hizmetlerimizi kullanan hekim, uzman sayısı ise yaklaşık 10 bin ve 250 özel sağlık kurumuna da hizmet vermekteyiz” diyor.

2012 yılında Polonya’da kurulan DocPlanner Grubu, şu anda aylık 20 milyon hasta ve danışana hizmet veriyor ve sistem üzerinden mart ayı itibarıyla ayda 7,5 milyon randevu alınıyor. 13 ülkede bulunan web sitelerinde, 130 binden fazla sağlık profesyoneli yer alıyor. Grubun şu anda Varşova, Barselona, Münih, İstanbul, Roma, Bolonya, Meksiko ve Curitiba’daki ofislerinde toplamda 2 binden fazla çalışanı bulunuyor. Grup, 2012 yılında kurulan ve 2014 yılında ticari faaliyetlerine başlayan iki Türk girişimci tarafından kurulan DoktorTakvimi’ni satın aldı. Bugün sistemlerinde 185 binden fazla hekim ve uzman profili bulunduğunu söyleyen DoktorTakvimi CEO’su Hakan Türkoğlu, “Profesyonel olarak hizmetlerimizi kullanan hekim, uzman sayısı ise yaklaşık 10 bin ve 250 özel sağlık kurumuna da hizmet vermekteyiz. Şu anda aylık 9 milyon tekil ziyaretçi sayısı bulunmakta” diyor.

ONLINE SAĞLIK PLATFORMU

Türkiye’nin en büyük online sağlık platformu olan DoktorTakvimi, sağlık araştırması yapan kullanıcılarla, sağlık profesyonellerini bir araya getiren platformlar arasında en büyüğü olan DocPlanner Grubu’nun bir parçası. DoktorTakvimi.com; interneti kullanarak sağlık araştırması yapan hasta ve danışanlarla randevularını online bir şekilde yönetmek isteyen hekim ve uzmanları buluşturuyor.

Bu platform ile hekim ve uzmanların yazılım hizmetlerimizden yararlandığını ifade eden Hakan Türkoğlu, “Online görünürlük anlamında uzman bir destek alırken sağlık araştırması yapan hasta ve danışanlar da kolaylıkla randevularını oluşturabiliyor. DoktorTakvimi; kullanıcı ne görmek, hangi bilgileri öğrenmek istiyorsa bunları bir araya toplayarak kullanıcının zamanını daha iyi kullanmasını ve kararlarını bilgiye dayalı olarak almasını sağlamaya çalışıyor” diye anlatıyor.

YAZILIM VE ÇAĞRI MERKEZİ DESTEĞİ

Hekim, uzman, klinik, hastalık veya bir hizmetle ilgili bilgi arayan kullanıcılar web sitesine girerek araştırma yapabiliyor ve isterlerse online olarak veya çağrı merkezi aracılığıyla randevularını oluşturabiliyorlar. Online randevu takvimi, 7 gün 24 saat çalışan aktif bir yazılım ve beraberinde çağrı merkezi desteği veriliyor. Platform; hasta ve danışanlara randevularını hatırlatıcı hizmetler, web sitesi desteği gibi hekimin ve uzmanın işlerini organize etmesinde, online görünürlüğünü sağlamasında kilit rol oynuyor. Tüm bu hizmetlerle hekimler ve uzmanların büyük bir iş yükünden kurtulabildiğini vurgulayan Hakan Türkoğlu, “Hekimler ve uzmanlar DoktorTakvimi aracılığıyla kişiselleştirebildikleri profilleri ve web sitelerinde online kimliklerini oluşturabiliyor. DoktorTakvimi’nin güvenilir altyapısıyla uzaktan sağlık hizmeti ve online ödeme gibi hasta ve danışanların gittikçe daha çok talep ettikleri hizmetleri zahmetsiz bir şekilde verebiliyorlar” diye anlatıyor.

“UZAKTAN SAĞLIK HİZMETİNDE İLKİZ”

DoktorTakvimi’nin gelecek hedefleri her zaman sağlık sektöründe dijital dönüşüme öncülük etmek. Hastaların ve uzmanların hayatını kolaylaştıracak çözüm önerilerini artırmayı, daha kaliteli hale getirmeyi, hastaların ve danışanların ilk aklına gelen sağlık uygulaması olarak kalmayı hedeflediklerinin altını çizen Hakan Türkoğlu, şunları ekliyor:

“DoktorTakvimi’nin sunduğu hizmeti sağlık sektörünün dijital dönüşümü açısından değerlendirildiğinde biz kendimizi SaaS olarak konumlandırıyoruz ve her zaman sağlık sektöründe dijital dönüşümde en üst sırada yer alıyoruz. Online randevu özelliğini ilk kullanan marka olmanın yanı sıra, şimdi de uzaktan sağlık hizmetinde bir ilke imza attık.”

KADIN KULLANICILAR AĞIRLIKLI

2021 yılında Türkiye’de en çok sağlık araması yapan iller arasında ilk 10’u İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana, Kayseri, Gaziantep, Antalya ve Mersin oluşturuyor. Türkiye’deki kullanıcılarının büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu dile getiren Hakan Türkoğlu, şöyle devam ediyor:

“Kırılım olarak yüzde 56 kadın, yüzde 44 erkek diyebiliriz. Yaş olarak da 24-44 yaş ağırlıkta. Mobil kullanıma baktığımızda, yüzde 70 mobilden, yüzde 30 desktoptan tercih ediyor.”