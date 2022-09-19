Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,26 değer kaybıyla 3.199,54 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 177,79 puan azalırken, toplam işlem hacmi 54,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 9,32 ve holding endeksi yüzde 3,83 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,43 ile elektrik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 5,67, sanayi endeksi yüzde 3,87, hizmetler endeksi yüzde 3,55 ve teknoloji endeksi yüzde 6,39 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 227,19 puan ve yüzde 6,19 düşüşle 3.440,71 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 9’u prim yaptı, 89’u geriledi.

Akbank, Garanti Bankası, ASELSAN, Yapı Kredi Bankası ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi’nin devreye girmesiyle pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Analistler, enflasyonist baskılar ve resesyon riskinin artması ile geçen hafta boyunca küresel piyasalarda etkili olan negatif seyrin, yeni haftanın başlangıcında da etkili olduğunu söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Japonya’da enflasyon, Almanya’da ÜFE, ABD’de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.150 puanın destek, 3.440 ve 3.500 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

– Altının onsu 1.672,80 dolar​​​​​​​

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.672,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,60 kazanımla 998 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,2530 lira, satışta 18,3261 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,2346 lira, satışta 18,3077 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0007, sterlin/dolar paritesi 1,1403, dolar/yen paritesi de 143,29 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,67 düşüşle 90,03 dolardan işlem görüyor.