Her sene farklı günlere denk gelen tarihler, hafta içine denk geldiğinde özellikle öğrenciler ve çalışanlar tarafından merak ediliyor. Bayram tatilinin ardından milli bayramlardan biri olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için tatil aramaları da artış gösterdi. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 18 Mayıs yarım gün mü? 19 Mayıs’ta okullar tatil mi? Yakından bakalım…

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ulusal Bayram ve Genel Tarihler Kanunu kapsamında, 1981 yılından bu yana resmi tatil olarak kabul edilmektedir. 2022 resmi tatiller takvimine göre 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olacak. Perşembe gününe denk geliyor.

18 MAYIS YARIM GÜN MÜ?

18 Mayıs kanuna göre resmi tatil ya da yarım gün değildir.

2022 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi – Çarşamba

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 – 12 Temmuz Cumartesi – Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi