Her sene farklı günlere denk gelen tarihler, hafta içine denk geldiğinde özellikle öğrenciler ve çalışanlar tarafından merak ediliyor. Bayram tatilinin ardından milli bayramlardan biri olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için tatil aramaları da artış gösterdi. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 18 Mayıs yarım gün mü? 19 Mayıs’ta okullar tatil mi? Yakından bakalım…
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ulusal Bayram ve Genel Tarihler Kanunu kapsamında, 1981 yılından bu yana resmi tatil olarak kabul edilmektedir. 2022 resmi tatiller takvimine göre 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olacak. Perşembe gününe denk geliyor.
18 MAYIS YARIM GÜN MÜ?
18 Mayıs kanuna göre resmi tatil ya da yarım gün değildir.
2022 RESMİ TATİLLER
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi – Çarşamba
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 – 12 Temmuz Cumartesi – Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi
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