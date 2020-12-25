Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, “Ülkemizin dünya ölçeğinde en büyük projelerinden birisi 1915 Çanakkale Köprüsü. Orada da hummalı bir çalışma var, 18 Mart 2022’de tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Dünyanın en önemli projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü çalışmalarının da süratle devam ettiğini anlatan Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Edirne’den Şanlıurfa’ya uzanan bin 230 kilometrelik otoyol ringini Kuzey Marmara ve Ankara-Niğde otoyolunu hizmete alarak tamamlamış olduk. Bunlar ülkemiz, ulaşım tarihi açısından çok değerli, önemli projeler. Bu vizyon projeleri Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile gerçekleştirilen projeler.

Yine önemli vizyon projelerinin devamı olarak ülkemizin dünya ölçeğinde en büyük projelerinden birisi 1915 Çanakkale Köprüsü. Orada da hummalı bir çalışma var, 18 Mart 2022’de tamamlamayı hedefliyoruz. Çalışmalar iyi gidiyor, daha erken açabilme ihtimalimiz var. İnşallah önümüzdeki günlerde Çanakkale Köprüsü’nde de sizlerle birlikte olacağız çünkü dünya ölçeğinde çok büyük bir proje. 2 bin 23 metre açıklığıyla 318 metre kule ayakları yüksekliğiyle dünyanın en önemli projelerinden bir tanesi. Bunlar ülkemize gurur veren örnek projeler.”