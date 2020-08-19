İngiltere’nin önde gelen pizza zincirlerinden Pizza Express’te sıkıntılı günler devam ediyor. Pizza Express 73 şubesini kapatıyor.

1965 yılında kurulan Pizza Express 2019 yılında borcunun yapılandırılması için kreditörlerle görüştüğü haberleriyle gündeme gelmişti. İngiltere dışında Asya ve Avrupa’da da çok sayıda şubesi olan Pizza Express, yüksek maliyetler ve koronavirüs döneminde yaşanan zorlukları gerekçe göstererek Birleşik Krallık’taki 449 şubesinden 73’ünü kapatıyor.

Kira maliyetlerinin sürdürülemez hale geldiğini belirten şirketin şube kapatma kararının 1100 çalışacağı etkileyeceği belirtiliyor. Şirketin İngiltere ve İrlanda genel müdürü Zoe Bowley ise “Bu süreç zor olsa da, 9.000’den fazla meslektaşımızın işini koruyacak” diyor.

Pizza Express’i 2014 yılında Çinli yatırım şirketi Hony satın almıştı.