Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’in yaptığı ilk paylaşımın NFT’sini 48 milyon dolara açık artırmaya çıkaran kripto para girişimcisi Sina Estavi’ye en yüksek 6800 dolarlık teklif geldi. Estavi, NFT’yi yaklaşık 2.9 milyon dolara satın almıştı.

Kripto para girişimcisi Sina Estavi, geçen yıl twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’in yaptığı ilk paylaşımın NFT’sini 2.9 milyon dolara satın almıştı. Estavi, NFT’yi satmak için geçen hafta OpenSea platformu üzerinden açık artırma başlatmış ve elde edeceği gelirin yüzde 50’sini Doğu Afrika’da yoksullukla mücadele eden Give Directly adlı yardım kuruluşuna bağışlayacağını söylemişti.

Fakat perşembe günü itibarıyla NFT için en fazla 6800 dolarlık bir teklif geldi. Açık artırma duyurusuna yorum yapan Dorsey ise “Neden yüzde 99’unu bağışlamıyorsun?” diye sordu.

Estavi ise açıklamasında değerini bulana kadar satmayacağını söylüyor: “Kimin satın almak istediği benim için önemli, bu NFT’yi kimseye satmayacağım çünkü herkesin bu NFT’yi hak ettiğini düşünmüyorum”