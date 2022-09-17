Ticaret Bakanlığı 1 Ekim’de Meclis açılır açılmaz yetki talebinde bulunacak.
Ticaret Bakanlığı şu anda tüm internet sitelerinde ilanları takip edip 6001 km ile satışa çıkarılan araç sahiplerini tespit ediyor.
Ticaret Bakanlığı 1 Ekim’de Meclis açılır açılmaz yetki talebinde bulunacak.
Ticaret Bakanlığı şu anda tüm internet sitelerinde ilanları takip edip 6001 km ile satışa çıkarılan araç sahiplerini tespit ediyor.
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