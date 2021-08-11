Permolit markasıyla boya sektöründe faaliyet gösteren Akçalı Şirketler Grubu, yeni tesis yatırımına hazırlanıyor. 300 milyon TL’nin üzerinde ciroya sahip olan şirket, İstanbul Esenyurt’ta yer alan iki tesisinin ardından Balıkesir’de de üretim tesisi kuracak.

Balıkesir OSB’de 50 dönümlük arazi satın alan şirket, burada sprey boya üretecek. Yıl sonunda inşaatı başlanacak yeni tesiste ilk etapta 20 milyon adetlik sprey boya üretimi yapılacak. Tesisin 2023 yılında üretime başlaması planlanıyor.

1960’lı yıllardan beri boya işinde olan Subutay Akçalı tarafından 1981 yılında kurulan Akçalı Boya, yurtdışının da katkısıyla son yıllarda hızlı büyüdü.

Sektörde 40 yılı geride bırakan ve bir süre önce vefat eden kurucu başkan Subutay Akçalı’nın ardından ikinci kuşağı temsil eden M. Akın Akçalı’nın CEO’luk görevini devraldığı Akçalı Grubu, yeni yatırımlarla büyümeyi hedefliyor.

Akın Akçalı, boya sektöründe inşaat boyaları, sentetik boyalar, ahşap koruyucular ve grafiti gibi özel boyalar alanında güçlü olan şirketin Balıkesir’deki yatırım için çalışmalara başladığını anlatıyor.

Akçalı, “Türkiye’de lider olduğumuz sprey boya sektöründe yeni tesisimizi devreye alacağız. Balıkesir’de 50 dönümlük araziyi satın aldık ve yıl sonu inşaata başlayacağız” diyor.

Akın Akçalı, ilerleyen yıllarda İstanbul’daki tesisleri de Balıkesir’e taşımayı hedeflediklerini kaydediyor.

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