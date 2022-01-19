Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle 20 Ocak’ta birçok ilde eğitime ara verildi. Bazı illerde ise kar yağışının görüldüğü ilçelerde okullar tatil olacak. Peki, 20 Ocak perşembe günü hangi illerde okullar tatil? İşte saat 19.12 itibarıyla Anadolu Ajansı’nın duyurduğu okulların tatil olduğu iller listesi: (Meteorolojinin 1 haftalık tahminlerine de bakabilirsiniz: Hangi illerde kar yağacak?)

Elazığ

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının etkili olması dolayısıyla 20 Ocak’ta il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Mersin

Erdemli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal kesimdeki Karayakup, Dağlı, Kösbucağı, Çamlı, Çerçili, Koramşalı, Aslanlı, Sarıkaya, Sorgun, Güzeloluk ile Şehit Ali İhsan Öger ilk ve ortaokullarında eğitim yapılmayacağı belirtildi.

Bolu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yaptığı yazılı açıklamada, devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle 20 Ocak’ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Vali Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.

Bilecik

Valilikten yapılan açıklamada, süren kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların tatil edilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bitlis

Kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında 20 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Mardin

Vali Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiğini belirtti.

Demirtaş, engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağını aktardı.

Kahramanmaraş

Valilikten yapılan açıklamada il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edilerek, vatandaşlardan buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları istendi.

Bingöl

İl genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve tüm ilçelerde resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitime ara verildiği bildirildi.

Şanlıurfa

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Diyarbakır

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 2 gün daha tatil edildiğini açıkladı.

Karaloğlu, kamu kurumlarında görevli memur ve diğer çalışanlardan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların da 2 gün idari izinli sayılacağını dile getirerek, “Cuma karne günü ama e-okul üzerinden cuma sabahı itibarıyla çocuklarımız karnelerini görebilecekler. Onun için okullara fiilen gelmelerine gerek yok. Zaten çok ciddi bir buzlanma olacak. Riski de ortadan kaldırmış olacağız.” bilgisini verdi.

Sinop

Valilikten yapılan açıklamada, yapılan değerlendirmelerin ardından il genelindeki okullarda 20 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Rize

Rize’de devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

İl genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 20 Ocak’ta eğitim-öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Malatya

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 20 Ocak perşembe günü eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından, hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri idari izinli sayılacaklardır.”

Karaman

Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada ise olumsuz hava koşulları sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlan, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında, eğitime 20 Ocak Perşembe günü ara verildiğini belirtti.

Açıklamada Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreşler ve Gündüz Bakım Evlerinin de 1 gün süre ile tatil edildiği aktarıldı.

Adıyaman

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Tunceli

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli kent merkezi ile Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerimizde 20 Ocak perşembe günü tüm okullar tatil edilmiştir.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Düzce

Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, devam eden kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle 20 Ocak Perşembe il genelinde eğitim-öğretime ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Siirt

Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ise AA muhabirine, Vali Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatıyla il genelinde her türlü kademedeki resmi, özel okul ve kurumlardaki eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe ile 21 Ocak Cuma günleri tatil edildiğini belirtti.

Van

Van Valiliğinden yapılan açıklamada da 20 Ocak Perşembe günü kent genelindeki ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumlarının yoğun kar ve tipi nedeniyle bir gün tatil edildiği bildirildi.

Ağrı

Ağrı Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki tüm okullarda eğitime ara verildi.

Hakkari

Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde perşembe günü eğitime ara verildiği, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Gaziantep

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik verilere göre kentte aşırı buzlanma beklendiğini belirterek, “Bu nedenle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 20 Ocak Perşembe günü ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır.” ifadelerini kullandı.

Gümüşhane

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin tatil edildiği aktarıldı.

Kars

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle, il genelinde eğitim öğretimin 20 Ocak perşembe günü de tatil edildiği belirtildi.

Giresun

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Ayrıca, merkez, Bulancak, Keşap ve Piraziz ilçelerindeki köy okullarının da tatil edildiği kaydedildi.

Niğde

Niğde’nin Çamardı ilçesinde de okullar, olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle tatil edildi.

Şırnak

Şırnak’ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.