Fransa’da düzenlenen bir müzayedede 1.500-2.000 euro getirmesi beklenen bir Çin vazosu koleksiyonerler arasındaki açık artırma savaşının ardından 9 milyon eurodan fazlaya satıldı.

CNN’nin haberine göre ejderha ve bulut figürleri ile süslenmiş Mavi-beyaz Tianqiuping vazo, Cumartesi günü Paris yakınlarındaki Fontainebleau’daki Osenat müzayede evinde açık artırmaya çıktı ve 9,121 milyon Euro’luk nihai bir fiyata ulaştı. Müzayede evi açıklamasında, vazoyu satış için kataloglarına alınca Çinli alıcılar tarafından büyük ilgi gördüğünü ve bazı Çinli alıcıların bizzat vazoyu görmeye geldiğini belirtti.

Müzayede evinin başkanı Jean-Pierre Osenat yurtdışında yaşayan vazo sahibinin, vazonun rahmetli büyükannelerinin Fransa Brittany’deki evinden alınan eşyaların bir parçası olarak satmasını istediğini söyledi. Büyükannenin hevesli bir sanat koleksiyoncusu olduğu ve vazoya 30 yıldır sahip olduğunu belirtti.

Jean Pierre Osenat, “Vazonun miras kaldığı kadın, annesi vefat edene kadar vazoyu görmedi. Bu oldukça çılgın bir hikaye” diyor.

DEĞERLEME UZMANI NADİR DEĞİL DEMİŞ AMA…

Açıklamalara göre bir değerleme uzmanı vazonun 20. yüzyıldan kalma olduğunu ve bu nedenle nadir olmadığını söylemiş.

Koleksiyonerler ise 18. yüzyıldan kalma bir Tianqiuping vazosu ve çok nadir bir örnek olduğu görüşünde.

Osenat, “Bir uzmanın görüşü 300 kişinin görüşünden daha ağır basamaz” diyor.

Osenat “Bence piyasa konuştu” dedi ve artık vazonun 18. yüzyıldan kalma olduğuna inandığını sözlerine ekledi.

Henüz kimliği belirlenemeyen alıcının Çinli olduğunu söyleyen Osenat, son yıllarda Çinli alıcıların ülkelerinden çalındığına inandıkları tarihi eserleri satın almaya ilgi gösterdiklerini belirtti.

Osenat, vazonun bir müzede sergileneceğini düşünüyor.