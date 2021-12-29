Yemek dergisi Lezzet 2021’nin en çok aranan yemek tariflerini paylaştı. Açıklamaya göre Lezzet.com.tr üzerinde 2021 yılında en çok aranan tarifler şöyle oldu:

Magnolia, Elmalı Kurabiye, Gigi Hadid Makarnası, Klasik Köfte, Menemen, Kuru Fasulye ve Zeytinyağlı Pırasa 2021 yılında en çok ziyaret edilen yemek tarifleri arasında yerini aldı. Geçtiğimiz yılda olduğu gibi elmalı kurabiye ve magnolia, 2021’de en çok ziyaret alan tarifler listesine girmeyi başardı.

Lezzet okurları tarafından en çok aranan yemekler arasında, zeytinyağlı pırasa tarifi de eklendi. Patlıcanla yapılan tariflere de yine büyük ilgi oldu. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs, yemek alışkanlıklarımızı değiştirerek daha sağlıklı tariflere yönelmemizi sağladı.

SOĞUK BAKLAVA DA TRENDLERE

2021 yılında en çok tercih edilen tatlı magnolia oldu. Bunun yanı sıra tiramisu ve soğuk baklava da 2021’in en trend tatlılarına girmeyi başardı. Özellikle soğuk baklava, yükselişe geçen tariflerin başında yer aldı.

Türk mutfağında çok önemli bir yere sahip olan menemen, 2021 yılında da en çok aranılan tariflerden biri oldu.

Japon mutfağına özgü bir yemek olan ve Uzak Doğu’nun hemen her yerinde tüketilen ramen, 2021 yılında yükselişe geçen tarifler arasında yerini aldı. Soya, tavuk, zencefil ve yumurta ile hazırlanan ramen, özellikle gençler tarafından büyük bir ilgi gördü.

2021 yılında dünya mutfaklarında en çok taco ve tencerede sufle tarifi arandı. Bunun yanı sıra tiramisu, kimchi ve waffle tariflerine de büyük bir ilgi gösterildi.

2021 yılında da televizyonlarda yayınlanan yemek programlarının aranan tariflere etkisi yüksekti.