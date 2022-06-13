Haliç Kongre Merkezi’ndeki genel kurulda, “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2021” araştırmasının sonuçları da açıklandı.

TİM tarafından gerçekleştirilen araştırma, ihracatın en büyük kuruluşlarının yıllık performanslarının gözlemlenmesine ve birçok detaylı analiz yapılmasına olanak sağlayarak ihracatçı firmalara yol gösterirken, ihracatın gelişimi için yapılan çalışmaların sonuçlarını da gözler önüne seriyor.

Araştırmaya göre, 2021’deki toplam ihracat bir önceki yıla göre yüzde 32,8 artış kaydederek 225 milyar 220 milyon dolar oldu. İlk 1.000’de yer alan şirketlerin 2021’deki toplam ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 33,2 artarak 123,3 milyar dolara ulaştı.

Bu şirketlerin toplam ihracattan aldıkları pay yüzde 54,7, 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayısı da 15 oldu.

Yerli firmalar ilk 1.000’in yüzde 80’ini oluşturdu

Araştırmaya göre, 2021’de ilk 1.000’de 827 firma yer alırken, bu yıl 173 firma ilk kez 1.000’in arasına girmeyi başardı. Yerli firmalar ilk 1.000’in yüzde 80’ini oluşturdu. Bu firmalar, ilk 1.000’in toplam ihracatının yüzde 63’ünü gerçekleştirdi.

İlk 1.000’in yüzde 66,5’i üretici-ihracatçı firmalardan oluştu. İlk 1.000 firmanın yüzde 57,7’si Marmara Bölgesi’nde olurken, listede 52 ilden firmalar yer aldı.

2021 yılında en yüksek ihracat yapan ilk 10 firma

Geçen yıl en yüksek ihracat yapan ilk 10 firma şöyle sıralandı:

“Hizmet İhracatı Özel Ödülü: Türk Hava Yolları AO

Türkiye İhracat Şampiyonu: Ford Otomotiv San. AŞ

Türkiye İhracat 2’ncisi: Toyota Otomotiv San. AŞ

Türkiye İhracat 3’üncüsü: Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ

Türkiye İhracat 4’üncüsü: Kibar Dış Ticaret AŞ

Türkiye İhracat 5’incisi: Vestel Ticaret AŞ

Türkiye İhracat 6’ncısı: Arçelik AŞ

Türkiye İhracat 7’ncisi: Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları AŞ

Türkiye İhracat 8’incisi: Socar Türkiye Petrol Tic. AŞ

Türkiye İhracat 9’uncusu: HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ

Türkiye İhracat 10’uncusu: TGS Dış Tic. AŞ”

Ödül alan 27 sektör şampiyonları

Ödül alan 27 sektör şampiyonları arasında ise şu markalar yer aldı:

“Hizmet Sektörü İhracat Şampiyonu: Türk Hava Yolları AO

Otomotiv Endüstrisi Sektörü İhracat Şampiyonu: Ford Otomotiv San. AŞ

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ

Çelik Sektörü İhracat Şampiyonu: HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ

Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü İhracat Şampiyonu: TGS Dış Tic. AŞ

Elektrik ve Elektronik Sektörü İhracat Şampiyonu: Vestel Ticaret AŞ

Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörü İhracat Şampiyonu: Kibar Dış Ticaret AŞ

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü İhracat Şampiyonu: AK-PA Tekstil İhracat Pazarlama AŞ

Makine ve Aksamları Sektörü İhracat Şampiyonu: Türk Traktör ve Ziraat Mak. AŞ

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Hayat Kimya Sanayi AŞ

Mücevher Sektörü İhracat Şampiyonu: İstanbul Altın Rafinerisi AŞ

İklimlendirme Sanayii Sektörü İhracat Şampiyonu: Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San.ve Tic. AŞ

Madencilik Ürünleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Ekom Eczacıbaşı Dış Tic. AŞ

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Ekom Eczacıbaşı Dış Tic. AŞ

Su Ürünleri ce Hayvansal Mamuller Sektörü İhracat Şampiyonu: KLC Gıda Ürünleri İth. İhr. ce Tic. AŞ

Savunma ve Havacılık Sanayi Sektörü İhracat Şampiyonu: Baykar

Halı Sektörü İhracat Şampiyonu: Erdemoğlu Dış Tic. AŞ

Yaş Meyve ve Sebze Sektörü İhracat Şampiyonu: Uçak Kardeşler Gıda Ser. Ulus. Nakl. Pl. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Fındık ve Mamulleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ

Meyve Sebze Mamulleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Göknur Gıda Maddeleri Enerji İm. İth. İhr. Tic. ve San. AŞ

Deri ve Deri Mamulleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Flo Mağazacılık ve Pazarlama AŞ

Gemi, Yat ve Hizmetleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Tersan Tersanecilik San. ve Tic. AŞ

Kuru Meyve ve Mamulleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Aydın Kuruyemiş Sanayi ve Tic. AŞ

Tütün Sektörü İhracat Şampiyonu: JTI Tütün Ürünleri Sanayi AŞ

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü İhracat Şampiyonu: Verde Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. AŞ

Süs Bitkileri ve Mamulleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Çiçekçiler Birliği Dış Tic. AŞ

Diğer Sanayi Ürünleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Polin Dış Ticaret AŞ”