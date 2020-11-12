2020 yılında 15 restoran açarak yatırımlarına ara vermeyen Tavuk Dünyası, 2021 yılında ise 35 ile 40 arası restoranı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Şirket, paket servis hizmeti ‘Şeften İste’yi ise Haziran ayında başlattı ve şimdiye kadar yaklaşık 500 bin siparişin teslimatını gerçekleştirdi.

Burcu Tuvay

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Tavuk Dünyası 2020 başından bu yana, 11 şehirde açtığı 15 yeni restoranıyla yatırımlarını sürdürdü. Şirket, paket servis hizmeti ‘Şeften İste’yi ise haziran ayında başlattı ve şimdiye kadar yaklaşık 500 bin siparişin teslimatını gerçekleştirdi.

Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, pandemi sürecini nasıl yönettiklerini şöyle aktardı: ”Büyük bir belirsizlik ortamını da beraberinde getiren pandemi süreci, farklı birçok sektörü ve işletmeyi çeşitli şekillerde etkiledi. Biz ise bu süreçte, özellikle ekonomiyi nasıl destekleyebilir; kendi ekosistemimiz içinde nasıl sürdürülebilir bir katkı yaratabiliriz konusuna odaklandık. Bu bakış açısıyla yatırımcılarımızla olan şeffaf iletişimimizi hiç kesmedik. Finansal sürdürülebilirliklerini desteklemek adına ise farklı uygulamaları hızlıca hayata geçirdik.”

500 BİN SİPARİŞ TESLİM ETTİ *

Mumcu, 2020’yi kalan dönemde açılacak yaklaşık 10 yeni restoran ile birlikte, toplamda 232 restoran ile kapatmayı hedeflediklerini söyledi. Tavuk Dünyası’nın 2021 yılında 35 ile 40 arasında restoran açmayı hedeflediğini vurgulayan Mumcu, “2021 yılında yeni açılacak restoranlarla birlikte yaklaşık 55 milyon TL restoran yatırımı yapılması hedefi var. Rusya’da restoran sayımız 19’a çıktı. Yıl sonuna kadar Rusya’da üç restoran daha açacağız” dedi.

Pandemi nedeniyle 2020 yılında 800 milyon TL ciro hedeflerini revize ettiklerini belirten Mumcu, bu yılı 560 milyon TL ciro ile tamamlayacaklarını söyledi. Bu yıl 500 kişiye istihdam sağlayarak çalışan sayısının 3 bin 500’e ulaştığını ifade eden Mumcu, yeni paket servisine ilişkin ise şu bilgiler verdi:

“Şeften İste paket servis hizmetimizi, yepyeni bir kanal olarak görüyoruz. Haziran ayı ile birlikte Web’den İste, Cepten İste, Tabletten İste! İstediğin Yere Gelsin! diyerek başlattığımız Şeften İste paket servisimizle haziran ayından bugüne, yaklaşık 500 bin siparişi teslim ettik. En çok siparişi İstanbul, İzmir, Antalya’dan alırken; Şeften İste üzerinden en çok talep gören lezzetimiz ise ödüllü ürünlerimizden Kekiklim oldu. 2021’de de kendimize özgü farklıklarla daha da geliştireceğimiz Şeften İste servisimizin yanı sıra açacağımız yeni restoranlarımız, farklı alanlarına yapacağımız çeşitli yatırımlarla birlikte kesintisiz büyümemizi sürdüreceğiz.”