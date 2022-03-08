Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin bitkisel ürün fiyatlarını ve üretim değerlerini açıkladı. Buna göre, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin değeri, geçen yıl 2020’ye göre yüzde 34,98 artışla 132,51 milyar lira oldu. Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim değeri yüzde 22,26 yükselerek 113,16 milyar lira, sebzelerin üretim değeri ise yüzde 7,44 artışla 59,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerden buğday (diğer) fiyatında, yıllık yüzde 35,95 artış görüldü.

2021 yılında bir önceki yıla göre artış gözlenen diğer ürünler yüzde 58,69 ile mercimek (kırmızı), yüzde 47,35 ile arpa (diğer) ve yüzde 12,37 ile patates (diğer) oldu.