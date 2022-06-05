2022 LGS soruları nasıldı? Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, LGS’deki soruları yorumladı. Okuldan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kurt, MEB’in yıl boyunca yayımlamış olduğu örnek sorular ve çalışma fasikülü sorularıyla genel anlamda uyumlu sorular sorulduğu gözlemlendiğini belirtti.

MATEMATİK, FEN, TÜRKÇE… 2022 LGS SORULARI NASILDI?

Kurt, 2022 LGS soruları nasıldı? sorusu için şunları kaydetti:

“LGS’nin geneline bakıldığında matematik dersinin sorularının dikkatli ve sorgulanarak okunması gerektiği gözlenmiştir. Bu nedenle öğrenciler matematik sorularının çözümünde zaman kaybetmiş olabilirler. Matematik soruları içerik bakımından geçen yıl sorulan sorularla benzerlik göstermektedir. Matematik genelinde seçici olabilecek sorular bulunmaktadır.

dersinin sorularının dikkatli ve sorgulanarak okunması gerektiği gözlenmiştir. Bu nedenle öğrenciler matematik sorularının çözümünde Matematik soruları içerik bakımından geçen yıl sorulan sorularla benzerlik göstermektedir. Matematik genelinde seçici olabilecek sorular bulunmaktadır. Fen bilimleri dersinde ise soruların geçen seneye göre zorluk derecesinin daha fazla olduğu ve soruların daha uzun metinlerden oluştuğu bilgisi paylaşılmıştır. Uzun metinlerden oluşan soruların çözümünün zaman alıcı olduğunu söyleyebiliriz. Fen bilimleri dersinde görsellerin çok yoğun kullanıldığını görüyoruz. Sınavda seçici olabilecek nitelikte sorular bulunmaktadır. Geçen seneden farklı olarak Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi ünitelerinden iki soru sorulmuştur.

TÜRKÇE DERSİ SINAVIN BELİRLEYİCİSİ OLABİLİR?

Türkçe dersinde sorular zorlayıcı tarzda hazırlanmıştır. Anlam bilgisi bakımından çeldiricisi yüksek sorulardan oluşmaktadır. Bu nedenle Türkçe dersinin soruları geçen yıla göre daha zorlayıcı tarzda sorulduğu gözleniyor. Türkçe dersinin sınavın belirleyicisi olabileceğini söyleyebiliriz. Yıl içinde işlenen konulardan oluşmaktadır. Metinlerin uzunluğu ortalamanın biraz üzerindedir. Anlam bilgisi, dilbilgisi ve yazım-noktalama konularına yer verilmiştir.

Anlam bilgisi, dilbilgisi ve yazım-noktalama konularına yer verilmiştir. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde ise sorular müfredata uygun olup kavram bilgisini yoklayan muhakemeye dayalı sorular sorulmuştur. Sorularda harita, görsel veya infografik bulunmamaktadır. Ayrıca MEB tarafından yayınlanan örnek sorulara göre daha kısa paragraflardan oluşmaktadır. Kavram bilgisine yönelik eleyici nitelikte birkaç soru da mevcuttur.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları önceki yıllara nazaran biraz daha zorlayıcı, öğrencinin muhakeme gücünü test eden, okuma, anlama ve yorumlama becerilerini ölçen tarzda hazırlanmıştır. Ayrıca yorum gerektiren sorularda öğrencinin bilgi seviyesi de ölçülmek istenmiştir.

İngilizce dersinde, geçen yıla kıyasla çeldirici sorulara yer verilen sınavda, akademik yıl boyunca düzenli çalışarak hazırlanan, ünite kazanımlarında bulunan sözcük bilgisi ve bu sözcüklerin geçtiği paragraf, okuma parçası ve/veya diyalog çalışmalarına ağırlık veren öğrenciler başarı sağlayacaktır.”

– “Her ay MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla ve çalışma fasikülü sorularıyla benzerlik gösterdi”

Uğur Okulları Türkçe Ortaokul Akademik Kurul Üyesi Handan Büke de soruların, her ay MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla ve çalışma fasikülü sorularıyla benzerlik gösterdiğini belirtti.

Büke, “Sorular okuma becerisini ölçme, tablo- grafik yorumlama, metin tahlili üzerinden görsel yorumlama, sözcük bilgisini ölçme, cümle düzeni kurabilme, sözel mantık yorumlamaya, yazım imla kurallarını sorgulama, dil bilgisi kurallarını çözümleme tarzında hazırlanmıştır.” ifadelerini kullandı. Büke, metin içeriklerinde güncel konulara da yer verildiğinin görüldüğünü belirtti.

Uğur Okulları Sosyal Bilgiler Ortaokul Akademik Kurul Üyesi Burcu Aksoy Sertkahya da T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sınavının, temel bilgilerden ve muhakeme gücüne dayalı, bilgiyi yorumlamaya yönelik sorulardan oluştuğu görüldüğünü kaydetti.

Uğur Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ortaokul Akademik Kurul Üyesi Muhammed Yasin Bekir, “Sorular genel olarak öğrencilerin okuma, anlama ve yorum yapabilme becerilerini ölçmeye yönelik tarzda hazırlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Bekir, önceki yıllara nazaran zorluk derecesinin biraz daha artırıldığını belirtti.

İNGİLİCE SORULARI

Uğur Okulları İngilizce Ortaokul Lise Akademik Kurul Üyesi Serra Erdem, “LGS 2022’de son ünite olan Natural Forces ünitesinden soru çıkmamıştır.” değerlendirmesinde bulundu.

Erdem, MEB’in yayımladığı ve çokça yer verdiği karşılıklı konuşma/ diyalog örnek sorularından yalnızca bir adet sorulduğunu kaydetti.

Uğur Okulları Matematik Ortaokul Akademik Kurul Üyesi Zuhal Namlısoy, “Sorular dikkatli okumayı, anlamlandırmayı ve odaklanmayı gerektirmektedir.” ifadelerini kullandı.

Uğur Okulları Fen Bilimleri Ortaokul Akademik Kurul Üyesi Filiz Polat, bu yılın geçen seneden farklı olarak son ünite olan Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisinden iki soru sorulduğunu, DNA ve Genetik Kod ile Madde ve Endüstri ünitelerine ağırlık verildiğini belirtti.

Polat, “LGS’deki fen bilimleri sorularının yıl içerisinde MEB tarafından yayımlanan örnek sorulara ve her ünite için hazırlanan il bazlı sorulara benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

1 MİLYON 236 BİN ÖĞRENCİ KATILDI

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin başvurduğu sınav, iki oturum halinde 973 yurt içi ve 7 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 899 okul ve 82 bin 551 salonda yapıldı.

Her bir oturumda yaklaşık 350 bin olmak üzere 700 bin sınav görevlisi hazır bulundu.

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022’de açıklanacak.