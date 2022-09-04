Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 2022-YKS sonuçlarına göre 2022-2023 akademik yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül arasında yapılacak.
- Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.
- Ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Ek yerleştirme için ücret ödemeleri ise 14 Eylül’de yapılacak.
- Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar, 25-28 Eylül’de elektronik kayıt yaptırabilecek.
- Ek yerleştirmelerin üniversitedeki kayıtları ise 26-30 Eylül’de gerçekleştirilebilecek.
- Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamayacak.
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