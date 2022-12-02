Çevrimiçi incelemelerin ve yorumların analiz edildiği bir araştırmada, 2022 yılında turistlerin beklentilerini karşılayamayan şehirler ile bunun tam tersi şekilde beklentilerin üzerinde beğeni alan şehirler listelendi. Sonuçlarda 826.000’den fazla Tripadvisor yorumunun analizi de kullanıldı. Beklentilerin üzerine çıkan şehirler arasında ilk 20’de Türkiye’den iki şehir de bulunuyor.

Radical Storage imza attığı çalışmada ‘Paris Sendromuna’ vurgu yapıyor. Çalışmada, bir kişinin bir şehri ziyaret ettiğinde, kafasındaki imajla gördükleri uymuyorsa ‘Paris Sendromu’ adı verilen ve rahatsız edici bir duyguya kapılabildiği belirtildi. Çalışmada, “Dünyanın en çok ziyaret edilen 100 şehrinden 826.000’den fazla TripAdvisor yorumunu analiz ederek turistlerin beklentilerini karşılamama ve nihai Paris sendromu ortamını yaratma konusunda ilk sıralardaki şehirleri bulmak için analiz ettik” denildi.

2021 yılında Paris ve Hong Kong zirvedeydi.

Ancak yeni araştırmaya göre bu kez zirvede Orlando, ABD var. Orlando insanların Paris sendromundan mustarip olma ihtimalinin en yüksek olduğu yer. Neredeyse 5 turistten 1’i (%19,52) tatil deneyimlerinin ne kadar hayal kırıklığı yarattığını yazmış. 2022’deki TripAdvisor incelemelerine göre hem Universal hem de Disneyland’ın 2022’de giriş ücretlerini artırmasıyla birlikte fiyat şikayetleri artmış. Kalabalık da negatif yorumlardaki bir diğer faktör.

var. Orlando insanların Paris sendromundan mustarip olma ihtimalinin en yüksek olduğu yer. Neredeyse 5 turistten 1’i (%19,52) tatil deneyimlerinin ne kadar hayal kırıklığı yarattığını yazmış. 2022’deki TripAdvisor incelemelerine göre hem Universal hem de Disneyland’ın birlikte fiyat şikayetleri artmış. Kalabalık da negatif yorumlardaki bir diğer faktör. Tam tersi şekilde Budapeşte ise gezginlerin beklentilerini aşan şehirler listesinin zirvesinde yer aldı.

2022’DE BEKLENTİLERİ KARŞILAMAYAN 10 ŞEHİR

1 Orlando ABD

2 Cakarta Endonezya

3 Pattaya Tayland

4 Denpasar Endonezya

5 Guilin Çin

6 Johannesburg Güney Afrika

7 Da Nang Vietnam

8 Ha Long Vietnam

9 Shenzen Çin

10 Pekin Çin

2022’DE BEKLENTİLERİ AŞAN ŞEHİRLER

1 Budapeşte (Macaristan)

2 Brüksel (Belçika)

3 Zürih (İsviçre)

4 Dublin (İrlanda)

5 Lima (Peru)

6 Lizbon (Portekiz)

7 Mexic City (Meksika)

8 Nice (Fransa)

9 Auckland (Yeni Zelanda)

10 Sidney (Avustralya)

Daily Mail’de yer alan habere göre beklentileri aşan şehirler listesinin 11. sırasında Antalya; 14. sırasında ise İstanbul yer alıyor. Antalya’nın hemen altında ise Tokyo yer alıyor.