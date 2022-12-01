Seri A yatırım turuna hazırlanan elektrikli scooter kiralama platformu Binbin, 50 milyon dolarlık yatırım almayı hedefliyor.

Son iki yılda Türkiye dışında üç ülkeye giriş yaptıklarını belirten Binbin CEO’su Kadir Abdik, “2023 yıl sonuna kadar yurtdışında 10 yeni ülkede olmayı hedefliyoruz” diyor.

Giderek kalabalıklaşan şehirler ve artan trafik sorunu tüm dünyada elektrikli scooter, bisiklet ve mopet gibi ürünleri kapsayan mikromobilite pazarının büyümesini sağlıyor.

McKinsey’nin raporuna göre, 2020 yılında 44 milyar dolar hacme ulaşan mikromobilite pazarının 2030 yılında dünya genelinde 300 – 500 milyar dolarlık büyüklüğe çıkması bekleniyor.

Türkiye’de ise pazarın 20 – 30 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştığı hesaplanıyor. 2030 yılında Türkiye’de yapılan ulaşım harcamalarının yüzde 30’unun mikromobilite özelinde olması bekleniyor.

Bu büyüme potansiyeli Türkiye’de mikromobilite pazarındaki rekabeti kızıştırmış durumda. Pazarın en hızlı büyüyen iş modeli sık sık tartışmalara neden olsa da paylaşımlı e-scooter oldu. Bu pazarda faaliyet gösteren oyuncu sayısı hızla artıyor.

Türkiye genelinde alınan toplam yetkili scooter adedi 93 bin 221’e ulaşmış durumda. İstanbul genelinde ise alınan toplam yetkili scooter adedi 36 bin 016.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.