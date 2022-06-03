2023’ün ilk çeyreğinden itibaren Avrupa’da satışa sunulması planlanan, 5. nesil hibrit sistemin görev yapacağı Corolla’nın daha güçlü hibrit sistem ve yeni teknolojileri ile güç ve performansının zirvesine ulaşması hedeflendi.
Murat Öksüz, murat.oksuz@doganburda.com
instagram @yachtmurat
MOTOR
Toyota Corolla, 1.8 ve 2.0 litre çoğu açıdan güncellenmiş hibrit ünitelere sahip motorlarla devam edecek. 5. nesil hibrit elektrik sisteminde güç kontrol ünitesi ve elektrik motoru yeniden tasarlanmış. Lityum iyon bataryanın daha güçlü olmakla birlikte, küçük ve hafif olması sağlanmış. Önceki güç aktarma sistemine göre 18 kilograma kadar hafifleme elde ediliyor.
5. nesil Corolla’da 1.8 litre hibrit sistem 140 HP güç üretiyor. Bu da Corolla’nın 0-100 km/s hız aralığını 1.7 saniye azalarak 9.2 saniyeye düşürüyor. Toyota, performansın artmasına rağmen 102 g/km olan CO2 emisyonunda değişim olmadığını belirtiyor. 2.0 litre ünitenin gücü ise 196 HP güce çıkıyor ve 0-100 km/s hızlanma süresi 7.5 saniyeye iniyor. Son olarak, Corolla hibritte daha doğal hızlanma hissiyatı yaratan güncellemeler de yapıldığı belirtiliyor.
TASARIM
2023 Toyota Corolla’nın dış tasarımı neredeyse aynı gibi. Fakat ön panjur üzerindeki desende ve sis farı çerçevelerinde ufak dokunuşlar yapıldı. Yeni Corolla’da; yeni tasarım alaşımlı jantlar ve üç yeni dış renk seçeneği de listeye eklenmiş. Hatchback ve Touring Sports gövde tipindeki üst donanım seviyelerinde bi-LED farlara ve adaptif uzun far sistemine yer veriliyor. GR Sport versiyonu da yeni tasarım 18 inç jantlar, sportif tamponlar ve yeni koltuklarla güncelleniyor.
İç mekanda biraz daha farklılıklar görebilir. İç mekân da kullanılan daha kaliteli plastik malzemesi ve koltuk döşemeleri ile daha modern bir ortam yaratıldığı belirtiliyor. Teknolojik anlamda ise dört farklı moda sahip 12.3 inç dijital gösterge paneli orta seviyelerden itibaren standart olarak satılacak.
Konsolun merkezinde ise Corolla Cross’tan alınan 10.5 inç multimedya ekranı dikkat çekiyor. OTA güncelleme desteğine sahip 2023 Corolla ailesinde Toyota Smart Connect veya Connect+’a dört yıllık erişim sayesinde bulut tabanlı navigasyon, gerçek zamanlı trafik ve yolculuk bilgisine sürekli erişim mümkün hale gelmiş. Ayrıca multimedya sistemini kontrol etmek amaçlı veya camları açma/kapatma gibi özellikleri yapmak için sesli bir komut sistemi de eklenmiş. MyT uygulamasından akıllı telefon ile uzaktan kapıları kilitleme/açma, kabini ısıtma/soğutma ve aracın konumunu tespit etme gibi işlemler de yapılabilecek.
GÜVENLİK
2023 Corolla’da Toyota Safety Sense kapsamındaki güvenlik teknolojilerini yenileriyle birleştiren T-Mate paketi de eklenmiş. Bu pakette düşük hızda seyrederken gaz pedalının ani kullanımına tepki veren Acceleration Suppression, kavşaktan dönüş esnasında çarpışmadan kaçınma desteği, karşıdan gelen araçlara tepki veren acil durum direksiyon asistanı, yan çarpışmadan kaçınma ve virajda hızı azaltma gibi özellikler kullanılmış. Ayrıca güvenli çıkış asistanı ve arka koltuk uyarısı da özellikler arasına girmiş.
Yenilenen Toyota Corolla ailesi 2023’ün ilk çeyreğinde Avrupa’da satışa sunulurken aynı zamanlarda Türkiye’de de göreceğimizi düşünüyoruz. Fiyatlar şu an için açıklanmadı.
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