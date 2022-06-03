Konsolun merkezinde ise Corolla Cross’tan alınan 10.5 inç multimedya ekranı dikkat çekiyor. OTA güncelleme desteğine sahip 2023 Corolla ailesinde Toyota Smart Connect veya Connect+’a dört yıllık erişim sayesinde bulut tabanlı navigasyon, gerçek zamanlı trafik ve yolculuk bilgisine sürekli erişim mümkün hale gelmiş. Ayrıca multimedya sistemini kontrol etmek amaçlı veya camları açma/kapatma gibi özellikleri yapmak için sesli bir komut sistemi de eklenmiş. MyT uygulamasından akıllı telefon ile uzaktan kapıları kilitleme/açma, kabini ısıtma/soğutma ve aracın konumunu tespit etme gibi işlemler de yapılabilecek.