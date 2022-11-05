Türkiye, Avrupa kupalarında 4 takımla yoluna ederken, kulüplerin toplam UEFA kazancı 43 milyon euroya yaklaştı.
UEFA para ödüllerinde an itibarıyla en fazla geliri Trabzonspor elde etti.
- Şampiyonlar Ligi’nde play-off turunda elenen bordo-mavili kulüp, bu kalemden teselli mahiyetinde 5 milyon avroyla ödüllendirildi.
- Yoluna Avrupa Ligi’nde devam eden Trabzonspor, 3,63 milyon euroluk katılım bedelinin yanı sıra performanstan 1,95 milyon euro katsayıdan da 1,32 milyon euro kazandı.
- Yaklaşık 2,5 milyon avroluk market geliriyle birlikte bordo-mavililer toplamda 14,4 milyon euronun sahibi oldu.
Fenerbahçe’nin ödülü 13,9 milyon avro
- Şampiyonlar Ligi’ne ön elemede veda eden ve Avrupa Ligi’nde boy gösteren Fenerbahçe, lige katılımından 3,63 milyon avro, performanstan 3,36 milyon avro ve katsayıdan 2,9 milyon avroluk ödülü hanesine yazdırdı.
- Sarı-lacivertli ekip ayrıca grup maçlarını lider tamamladığı için 1,1 milyon avro ve son 16’ya kaldığı gerekçesiyle de 0,5 milyon avro alacak.
- Market kaleminden de Trabzonspor gibi 2,5 milyon avro kazanacak Fenerbahçe, toplamda 13,9 milyon avroluk gelire ulaşmış durumda.
Başakşehir 7,2, Sivasspor 6,7 milyon avro gelir elde etti
- Konferans Ligi’nde mücadele eden Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor, lige katılımdan 2,94’er milyon avro, grup lideri olarak son 16 turuna çıktıkları için 1,25’er milyon avroluk edinime ulaştı.
- Başakşehir gruptaki performansı ve katsayıdan toplam 3,1 milyon avro kazanırken, Sivasspor ise aynı kalemlerden 2,52 milyon avroyu kasasına koydu.
- Böylece market kalemi hariç Başakşehir 7,2 milyon avro, Sivasspor da 6,7 milyon avronun sahibi oldu.
- Bu arada Avrupa kupalarına Konferans Ligi 3. eleme turunda veda eden Arabam.com Konyaspor da dayanışma ödülleri çerçevesinde dağıtılan 0,55 milyon avro ile yetindi.
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