Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 değer kaybıyla 3.281,61 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,66 puan azalırken, toplam işlem hacmi 53,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,50, holding endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,64 ile ticaret, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,59, teknoloji endeksi yüzde 1,23 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,27, hizmetler endeksi yüzde 0,97 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 25,80 puan ve yüzde 0,72 düşüşle 3.555,67 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 44’ü prim yaptı, 53’ü geriledi.

Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Hacı Ömer Sabancı Holding, Şişecam ve Hektaş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU

Analistler, gelişmiş ülke merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ile resesyon endişelerinin derinleştiğini belirterek, bu durumun küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.

YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?

Haftaya yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s’un (S&P) beklenen Türkiye değerlendirmesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantı tutanaklarının, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda’nın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, veri gündeminde yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD’de ve İngiltere’de büyüme, Avro Bölgesinde ve Almanya’da enflasyon, Japonya’da sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 puanın destek, 3.370 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

– Altının onsu 1.647,50 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.647,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 kayıpla 997 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,3574 lira, satışta 18,4309 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,3273 lira, satışta 18,4007 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9723, sterlin/dolar paritesi 1,0929, dolar/yen paritesi de 143,15 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 4,72 azalışla 85,35 dolardan işlem görüyor.