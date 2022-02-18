23 yaşındaki Vietnamlı mimar Nguyen Dac Chung, Batman’in ünlü süper otomobilinin bir kopyasını oluşturmak için iki yıl harcadı. İki kişilik araç elektrikli ve uzaktan kumandayla çalışan kanatlı kapılara sahip. Nguyen, Batmobile’in dokuz kopyasını yaptı ve bunlardan yedisi şimdiden satıldı.

Mimar Nguyen Dac Chung Batmobile’den ilham aldı, tasarımcılar, mekanikçiler ve mühendislerden oluşan bir ekiple birlikte proje üzerinde iki yıl çalıştı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Nguyễn Đắc Chung (@dactdg)’in paylaştığı bir gönderi

Nguyen, Batmobile’in 35.000$’a satıldığını ve üretiminin 27.000$’a mal olduğunu söylüyor