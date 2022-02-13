İlan.gov.tr’de yer alan habere göre Muğla’da 17 adet antika halı icradan ihaleyle satışa çıkarıldı.

İlanda şu bilgiler yer aldı: “Değerleri 25 bin lira ile 1 milyon lira arasında değişen halıların ilk satış ihalesi 23 Mart 2022 tarihinde Anıl Otopark Yediemin deposu, Yerbelen mahallesi, 962 sokak No: 1 Ortaca, Muğla adresinde gerçekleştirilecek.

Satışa çıkarılan halılar arasında tahmini 400 yıllık ve 300 yıllık Uşak halıları, 150 yıllık Karabağ halısı, 200 yıllık Türkmen halısı, 120 yıllık Azeri halısı gibi antika halılar bulunuyor.

İcradan satışan çıkan halılar ve tahmini değerleri için tıklayın