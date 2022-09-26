Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,65 değer kaybıyla 3.260,15 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,46 puan azalırken, toplam işlem hacmi 56 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14 ve holding endeksi yüzde 1,79 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,67 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 3,65 ile finanasal kiralama, faktoring oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,35, sanayi endeksi yüzde 0,02 ve hizmetler endeksi yüzde 0,28 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 23,15 puan ve yüzde 0,65 düşüşle 3.532,52 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61’i prim yaptı, 50’si geriledi.

Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Vestel, İş Bankası (C) ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun görünümüne ilişkin risklerin enerji tedarikinde kesintiler olma ihtimali nedeniyle yukarı yönlü olduğunu bildirdi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, enflasyonist endişelerle yüksek faiz ortamının devam edeceği beklentileri ve bu paralelde artan resesyon kaygılarının küresel piyasalarda risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.

Yarın ABD Merkez Bankası (Fed), ECB ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) yetkililerinden gelecek açıklamaların piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de dayanıklı mal siparişleri, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve yeni konut satışlarının öne çıkacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 ve 3.140 seviyelerinin destek, 3.370 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

– Altının onsu 1.638,15 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.638,15 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 3,10 değer kaybederek 967 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,4137 lira, satışta 18,4875 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,3574 lira, satışta 18,4309 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9624, sterlin/dolar paritesi 1,0716, dolar/yen paritesi de 144,43 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,80 düşüşle 84,17 dolardan işlem görüyor.