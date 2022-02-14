Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Eskişehir ve Konya’da 26 “Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi”nin kurulduğunu, bugünden itibaren hız ihlallerine yönelik denetimlerde sistemin kullanılmaya başlandığını bildirdi. Peki, Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi kurulan güzergahlar neresi? İşte detaylar

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi doğrultusunda, şehirler arası kara yollarında kazaların yoğunlukla meydana geldiği güzergahlarda mevcut Kent Güvenlik Yönetim Sistemi/Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kullanılarak, hızdan kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla “Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri”nin kurulumlarına başlandığı hatırlatıldı.

Projenin ülke geneline yaygınlaştırılarak yürütülmesi amacıyla Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Eskişehir ve Konya sınırları içerisinde kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması hedeflenerek, toplam 1451 kilometre uzunluğunda 26 Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi‘nin kurulduğu aktarılan açıklamada, sistemlerin bulunduğu bölgelere, sürücüleri bilgilendirmek amacıyla trafik işaret ve uyarı levhalarının yerleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, sistemin bugünden itibaren hız ihlallerine yönelik olarak trafik denetimlerinde kullanılmaya başlandığı bildirildi.

Elektronik Denetleme Sistemleri ile yapılan hız ihlali denetimlerinde trafik güvenliği algısının güçlendirilmesinin ve yakalanma risk duygusunun artırılmasının hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliklerinin sağlanmasının öncelik olduğu vurgulandı.

Açıklamada, sürücülerden yasal hız sınırlarına ve trafik kurallarına uymaları istendi.

Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemlerinin bulunduğu güzergahlar şöyle: