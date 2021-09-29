Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Haber Global’de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. İbrahim Kalın ’29 Ekim’den sonra tam kapanma mı geliyor?’ söylentilerine yanıt verdi. Kalın, “Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. 29 Ekim’den sonra da biz normal hayatımıza tedbirleri uygulayarak yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

Kalın, “Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. İnşallah 29 Ekim’i de çok güzel, coşkulu bir şekilde kutlayacağız. İstanbul’da da biliyorsunuz, çok güzel, büyük bir eser o gün açılacak. AKM açılacak. 29 Ekim’den sonra da biz normal hayatımıza tedbirleri uygulayarak yaşamaya devam edeceğiz. Böyle bir planlama yok” dedi.