Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kazancıyla 3.179,99 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 46,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi yüzde 0,84 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,33 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren yüzde 1,06 ile iletişim oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,78, sanayi endeksi yüzde 1,12, hizmetler endeksi yüzde 2,06 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,13 puan ve yüzde 0,50 yükselişle 3.457,55 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 72’si prim yaptı, 25’i geriledi.

Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, ASELSAN ve Alarko Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, küresel piyasalarda enflasyon ve resesyon endişelerinin sürmesinin, yatırımcı risk iştahında kalıcı bir iyileşmeye engel olduğunu belirterek, oynaklığın bir müddet daha devam edebileceğini söyledi.

Bugün piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Türkiye’nin not görünümüne ilişkin değerlendirmesini açıklamasının beklendiğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.140 ve 3.050 seviyelerinin destek, 3.320 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

S&P, en son 1 Nisan’daki değerlendirmesinde, Türkiye’nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu “B+” olarak teyit ederken, not görünümü ise “negatif” olarak korumuştu.

Kuruluş dün Türkiye’nin bu yıla ilişkin büyüme beklentisini 1,7 puan artırarak yüzde 5,2’ye, 2023 için de 1,1 puan yükselterek yüzde 2,8’e revize etmişti.

HAFTAYA HANGİ VERİLER VAR?

Haftaya dünyanın önde gelen merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, veri gündeminde yurt içinde enflasyon ve hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD’de tarım dışı istihdam, fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde perakende satışlar ve ÜFE, Almanya’da sanayi üretimi, ABD ve Avrupa’da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) öne çıkacağını söyledi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 3,53 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,53) göre bir önceki ay yüzde 80,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,26’ya yükseleceği hesaplanıyor.