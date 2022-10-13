Bu hafta gastronomi dünyası için oldukça heyecanlı bir haftaydı. İstanbul’da 5 restoran Michelin yıldızı aldı. Michelin Rehberi İstanbul’un ilk seçkisinde 53 restoran vardı. 4 restoran Araka, Mikla, Neolokal ve Nicole 1 Michelin Yıldızı’na layık görüldü. İstanbul restoranlarından Turk Fatih Tutak ise 2 Michelin Yıldızı’na sahip oldu. Bu çifte yıldızlı başarının mimarı Şef Fatih Tutak, yıllar önce cebinde yalnızca 300 dolar ile yurt dışına giderek bu yola çıktığını söylüyor.

Lezzet.com.tr‘ye konuşan Fatih Tutak, merak edilen soruları yanıtladı.

2 Michelin yıldızı bekliyor muydu? Şimdi neler hissediyor? Bugünlerin hayalini kurmuş muydu? Tören anında yıldız alamayacağım diye korktu mu? 2 yıldız alan restoranın felsefesi nedir? Restoranın hikayesi nasıl başladı?

300 dolarla başlayan ve müthiş bir başarıyla taçlanan süreci Fatih Tutak’tan dinleyelim: