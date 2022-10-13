Bu hafta gastronomi dünyası için oldukça heyecanlı bir haftaydı. İstanbul’da 5 restoran Michelin yıldızı aldı. Michelin Rehberi İstanbul’un ilk seçkisinde 53 restoran vardı. 4 restoran Araka, Mikla, Neolokal ve Nicole 1 Michelin Yıldızı’na layık görüldü. İstanbul restoranlarından Turk Fatih Tutak ise 2 Michelin Yıldızı’na sahip oldu. Bu çifte yıldızlı başarının mimarı Şef Fatih Tutak, yıllar önce cebinde yalnızca 300 dolar ile yurt dışına giderek bu yola çıktığını söylüyor.
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Lezzet.com.tr‘ye konuşan Fatih Tutak, merak edilen soruları yanıtladı.
2 Michelin yıldızı bekliyor muydu? Şimdi neler hissediyor? Bugünlerin hayalini kurmuş muydu? Tören anında yıldız alamayacağım diye korktu mu? 2 yıldız alan restoranın felsefesi nedir? Restoranın hikayesi nasıl başladı?
300 dolarla başlayan ve müthiş bir başarıyla taçlanan süreci Fatih Tutak’tan dinleyelim:
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