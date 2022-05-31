Geçen yıl 105 milyon dolar ciroya ulaşan Tezmaksan, Sivas’ta toplamda yaklaşık 300 milyon TL yatırımla yeni fabrika kuruyor.

İlk kez ihracata başlayacak olan şirket; AR-GE dâhil en az 6 milyon dolarlık yatırım ve robotlu üretimde ek 5 milyon dolar ciro hedefliyor.

Türkiye makine pazarında 1981’den bu yana faaliyet gösteren Tezmaksan; talaşlı imalat sanayisinde CNC satış, servis, kiralama, teknolojik danışmanlık, finansman, yazılım ve eğitim konularında hizmet veriyor.

Şirket; ‘Cubebox’ robotlu otomasyon sistemi, ‘Cubebox Blues’ ürünü ve CNC Makine Analiz Platformu ‘Kapasitematik’in yanı sıra otomasyon yazılımı ‘Robocam’ ile teknoloji tarafında da önemli işlere imza atıyor.

Türkiye’nin ilk CNC dijital iş platformu olan parkurda.com’u hayata geçiren Tezmaksan, ‘teknoloji kiralama’ finansman modeliyle ise talaşlı imalat sektörüne sermaye ihtiyacı olmadan teknolojiyi yenileme fırsatı sunmayı ve rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

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