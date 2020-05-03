İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 31 ile yönelik giriş/çıkış kısıtlamasının, yarın kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere, pazartesi saat 00.00’a kadar uzatıldığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 31 ile yönelik giriş/çıkış kısıtlamasının, yarın kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere, pazartesi saat 00.00’a kadar uzatıldığı bildirildi.
Kazakistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasında imzalanan anlaşma...
Moody's tarafından yapılan açıklamada, hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomik görünümde keskin bir bozulmaya neden olduğu ve...
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi kuralar çekilmeye devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum '100 Bin Yeni Sosyal...
Riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresi 1 yıl uzatıldı. 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,...
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, toplumlar ve ekonomiler için tarihin en büyük sınavlarından biri haline gelmiş durumda. Salgının...
Açılım ve atılım kelimeleri sadece tek karakter farkla yazılsa da ikisinin anlamları arasında dağlar kadar fark vardır. Ticari işletmelerde yöneticilerin...
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