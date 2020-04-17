ABD Küçük İşletmeler İdaresi’nin internet sayfasında yer alan duyuruda, mevcut ödenek fonuna bağlı olarak Maaş Koruma Programı’na şu an için yeni başvuru kabul edilemeyeceği bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, yaklaşık 2 hafta gibi kısa bir sürede tükenen kredi programına yeni kaynağın tahsis edilmesi için gözlerin ABD Kongresi’ne çevrildiği ancak Cumhuriyetçiler ile Demokratların fonun nasıl yenileneceği konusunda anlaşmazlık yaşadığı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Maaş Koruma Programı’na ilave kaynak sağlanamamasına ilişkin Demokratları suçladı.

Trump, “Demokratlar, Maaş Koruma Programı için ilave kaynağı engelliyor. Amerikan küçük işletmelerini öldürüyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

Maaş Koruma Programı, ABD Başkanı Donald Trump’ın 27 Mart’ta onayladığı 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi kapsamında uygulamaya konmuştu.

Söz konusu program için 349 milyar dolarlık kaynak ayrılırken, bu programla Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı küçük işletmelerin korunması ve bu işletmelerin mevcut istihdamını sürdürmesi hedeflenmişti.