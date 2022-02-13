Çiftlik Bank tarafından dolandırıldıklarını iddia eden 136 kişi daha şikayetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu yapıya ilişkin dördüncü soruşturmayı başlattı.

Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın’ın Brezilya’dan getirilmesinin ardından Türkiye’nin dört bir yanındaki Çiftlik Bank mağdurları mahkemelere başvuruyor. Şirketin merkezi İstanbul olduğundan diğer illerdeki tüm dosyalara yetkisizlik kararı verilerek dosyalar Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda birleştirildi.

“Oğlumun psikolojisi daha çok bozuldu”

TRT Haber’in haberine göre beyanı alınan müştekilerden biri, engelli oğlunun dolandırıldığını iddia ederek, “Benim oğlum zihinsel engelli bir birey. Sisteme kaydolup 260 bin lira yatırmış. Daha sonra ise sistemden parayı çekmek istediğimizde hesabın silindiğini gördük. Medyadaki haberlerden dolandırıldığımızı anladık ve oğlumun psikolojisi daha çok bozuldu.” dedi.

“Hala kredilerimin faizlerini ödüyorum”

Dilekçelerden birinde ise mağdur olduğunu öne süren kişi, yapının ilk dönemde sağladığı kazançlarla, yatırımcıları nasıl kandırdığını anlattı.

Mağdur, “Sistem yüksek kar vadediyordu. Çeşitli bankalar üzerinden çektiğim kredi ve bir sigorta şirketinden aldığım tazminat olan toplam 358 bin Türk lirası yatırım yaptım. İlk 3 ay kazançları aldık. Bir anda hesabımı silip kapattılar. Çıkan haberlerden dolandırıldığımı anladım. Hala kredilerimin faizlerini ödüyorum.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı o şikayetleri tek tek inceledi. İddia edilen zararın tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Gelen raporun ardından soruşturmaya son nokta konulacak ve savcılık, iddianamenin hazırlanıp hazırlanmayacağına karar verecek.

Çiftlik Bank sistemine ilişkin 3 ayrı dava Anadolu 6’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam ediliyor.

Davalarda toplam 4 bin 449 müşteki ile 17 sanık var.