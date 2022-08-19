11 yılda 27 kat büyüyen Daikin Türkiye, bu yılın dört ayında Euro bazında yüzde 33 büyüdü. Daikin Türkiye’nin yatırım hamlesinin bu güçlü büyümede yüksek payı olduğunu anlatan Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, “Toplam satışlarımızın yüzde 75’ini Sakarya Hendek fabrikasından sağladık. Avrupa, Türk üretimi ürün istiyor. Bu yıl ihracatımızı yüzde 25 artırarak 322 milyon Euro’ya çıkaracağız. Hendek fabrikamızda 2025’e kadar 80 milyon Euro’luk yatırım yapacağız” diyor.

Temmuz 2011 yılında doğrudan yatırımcı olarak Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan ve o zamandan bugüne 27 kat büyüyen Daikin, istikrarlı büyüme ivmesini sürdürüyor. Pandemi öncesinde Sakarya Hendek fabrikasında başlattığı yatırım hamleleriyle dünyanın dikkatlerini üzerine çeken Daikin Türkiye, Nisan-Temmuz ayları arasında rekor bir büyümeye daha imza attı. Söz konusu dönemde cirosunu Euro bazında yüzde 33 büyüten şirket, ihracatını da artırarak ülke ekonomisine güçlü bir katkı sağladı. 2021 yılında 451 milyon Euro (5.5 milyar TL) ciroyla kapatan Daikin Türkiye, bu yıl 561 milyon Euro (9 milyar TL) ciro hedefliyor. 2021 yılında 261 milyon Euro’luk ihracat yapan Daikin Türkiye, bu yıl sonunda ihracatını Euro bazına yüzde 25 artırarak 322 milyon Euro’ya taşımayı planlıyor. Avrupa’nın en büyük üreticisi haline gelen Daikin Türkiye, üretiminin yüzde 75’ini yerlileştirmeyi başardı. 2025 yılına kadar Sakarya’daki fabrikasına 80 milyon Euro’luk yatırım planlayan şirket, 2.5 yılda cirosunu 800 milyon Euro’ya, ihracatını ise 500 milyon Euro’ya çıkarmayı hedefliyor.

SATIŞLARIN %75’İ SAKARYA’DAN

Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, 2022 yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirterek, “Japon mali yılı başlangıcı olan Nisan ayından Temmuz sonuna kadar çok güçlü bir büyüme kaydetti. 4 aylık dönemde ciroda Euro bazına yüzde 33’lük bir büyüme elde ettik. Bu oranla Avrupa’nın da dikkatlerini üzerimize çektik” dedi. Bu büyümede yeni yatırımlarının büyük katkısı olduğunu anlatan Önder, “Sakarya Hendek fabrikamızda ürün gamımız çok gelişti. Özellikle geçen yıl devreye aldığımız VRV yatırımımız büyümemize çok ciddi bir katkı sağladı” diye konuştu. Toplam satışlarının yüzde 75’ini Sakarya Hendek’de bulunan fabrikasından sağlandığını anlatan Önder, “Japonya, Belçika ve Çekoslovakya’dan ürün ithal edip satıyorduk. Ancak pandemi öncesinde lokalleşme kararı aldık ve Sakarya Hendek fabrikamızda ciddi bir yatırım hamlesi gerçekleştirdik. Pandemi dönemi de yatırımlarımızı devreye alabilmemiz için bir fırsat oldu. Bu yatırımlarımızda hem ciddi bir büyüme yakaladık hem de toplam satışlarımızdaki ürünlerin yüzde 75’ini bu fabrikamızdan sağladık” ifadelerini kullandı.

322 MİLYON EURO’LUK İHRACAT

2021 yılında 451 milyon Euro (5.5 milyar TL) ciro elde ettiklerini anlatan Hasan Önder, bu yıl 561 milyon Euro (9 milyar TL) ciro hedeflediklerini kaydetti. “Bugüne kadar elde ettiğimiz büyüme oranları bu hedefleri yakalayacağımızın işaretçisi” diyen Önder, ihracatta da istikrarlı büyümelerinin devam ettiğini bildirdi. Önder, “2021 yılında 261 milyon Euro’luk ihracat yaptık. Bu yıl ihracatımızı Euro bazına yüzde 25 artırarak 322 milyon Euro’ya taşımayı planlıyoruz. Daikin Türkiye olarak Ortadoğu ve Türkiye’ye bağlı Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Tacikistan, Gürcistan, Kuzey Irak, Moğolistan, KKTC gibi ülkeler olmak üzere 44 ülkeye kombiden radyatöre uzanan geniş kapsamlı ihracat gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

HER ÜÇ KLİMADAN BİRİ DAIKIN

Isıtma-soğutma sektöründe pazar lideri olduklarını anlatan Önder, özellikle VRV sistemleri ürünlerinde satılan her üç klimadan birinin Daikin ürünü olduğunu kaydetti. Kombide ise pazar paylarının yüzde 11 olduğunu aktaran Önder, “Hedefimiz bu oranı yüzde 20’ye çıkarmak” diye konuştu. Daikin VRV sistemleri ile konut tipi split klimaların satışlarda ağırlığını koruduğunu belirten Önder, “25 Mayıs’ta VRV dış ünite üretim tesisimizi açtık. Buradaki üretimimizin yüzde 70’ini ihraç edeceğiz. İhracatımızın 100 milyon Euro’luk kısmını bu üründen sağlayacağız” dedi.

80 MİLYON EURO YATIRIM

Split klima ve kombi üretim tesislerinde de kapasite artırımı için yatırım yapacaklarını anlatan Önder, “Türkiye’de iklimlendirme sistemlerinin lojistik üssü olma hedefimiz var. 2011 yılından bu yana yaklaşık 94 milyon Euro yatırım yaptığımız üretim tesislerimizde, 2025 stratejik hedeflerimiz doğrultusunda 80 milyon Euro’luk yatırım yapmayı planlıyoruz. 2025’te ciromuzu 800 milyon Euro’ya, ihracatımızı ise 500 milyon Euro’ya çıkarmayı hedefliyoruz. Şu an 1.800 çalışanımız var. 2025’te hedefimiz bu sayıyı 2.700’e çıkarmak” diye konuştu.

AVRUPA TÜRK ÜRETİMİ İSTİYOR

Sakarya Hendek’ de bulunan fabrikanın en son teknolojilerle donatıldığını anlatan Önder, “Bizim fabrikamız teknoloji açısından Japonya ile eş değer. Öyle ki Japonya’daki üretim tesislerinden çıkan ürünlerden bazen daha iyi olabiliyoruz. Çünkü, üretim tesislerimiz, en son teknolojiler kullanılarak kuruldu. ‘Türkiye’den teknolojik ürün ithal edilir mi?’ diyen Avrupa bile şu anda Daikin’ in Türkiye’de ürettiği ürünleri almak istiyor” dedi. Daikin’ in Avrupa’da 12 üretim tesisi bulunduğunu anlatan Önder, Türkiye’nin yapılan yatırımlar ve kapasite artışlarıyla önemli bir üretim ve lojistik üssü olduğunu kaydetti.

İLAÇ İÇİN TAŞINABİLİR SOĞUTUCU GELİYOR

Daikin Türkiye’nin Ar-Ge çalışmalarını özellikle ısıtmada aralıksız sürdürdüğünü anlatan Hasan Önder, “Biliyorsunuz Daikin Türkiye, dünyanın en küçük klimasını üreten şirket, bu kombi tamamen Türk mühendislerin çalışmaları ile şu anda tüm Avrupa ve Türkiye’ de satışı yapılan birin üründür. Isıtmada yeni geliştirmeler yapmaya da devam ediyoruz. Dünyadaki trendlere bakacak olursak ilaç pazarı her geçen gün büyüyor. Yeni nesil teknolojilerle canlı ilaç sektörü de gelişiyor. Ancak bu ilacın soğuk ortamda taşınması gerekiyor. Bu kapsamda, bu ilaçların koyulacağı küçük soğutucular için Ar-Ge çalışmaları yapılıyor. Gelecekte bu ürünün çantada taşınabilir ebatlarda olmasını bekliyoruz” dedi.

TURKCELL MAĞAZALARI DAIKIN SATACAK

Daikin, dünyanın ilk dijital operatörü ve dijital dönüşümün öncüsü Turkcell ile güçlerini birleştirerek iklimlendirme sektöründe bir ilke daha imza attı. Proje kapsamında Daikin split klima ve hava temizleme cihazı ürünlerine sahip olmak isteyen Turkcell müşterileri, 1.200 Turkcell mağazasını ziyaret ederek bu ürünlere 36 aya varan vade ile sahip olabiliyor. Bu proje ile çevrimdışı satış ağını genişleten Daikin, Turkcell müşterilerine özel kampanya ve fırsatlar sunarak bu kanalda eksiksiz bir müşteri deneyimi gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu iş birliği ile dağıtım ağlarını geliştireceklerini anlatan Önder, “Yeni dünya düzeninde herkes ihtiyaç duyduğu tüm ürünleri ortak platformlar aracılığıyla güvendiği markalardan satın almak ve aynı zamanda bu ürünlere hızlı ulaşabilmek istiyor. Daikin ve Turkcell markalarının deneyimleri ve güvenilirlikleri, tüketiciye bu anlamda birçok artı sunuyor. Projemiz bazı ürün grupları ile sınırlı kalmayacak. Ortak birçok yeni projeyi birlikte geliştirmek için görüşmelerimiz devam ediyor” şeklinde konuştu.