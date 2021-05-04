Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 değer kaybederek günü 1.416,25 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,70 artışla 477 bin 500 liraya yükseldi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,90 puan azalırken, toplam işlem hacmi 18,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,24 ve holding endeksi yüzde 0,91 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,51 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 5,55 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,08, hizmetler endeksi yüzde 0,58 ve teknoloji endeksi yüzde 1,00 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,30 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 4,91 puan ve yüzde 0,33 düşüşle 1.478,48 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 27’si prim yaptı, 72’si geriledi.

Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE? YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD’de ADP özel sektör istihdamı, Avro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 seviyesinin direnç, 1.340 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

ALTININ ONSU

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.782,90 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 yükselişle 477 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,3033 lira, satışta 8,3366 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,2862 lira, satışta 8,3194 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2013, sterlin/dolar paritesi 1,3866, dolar/yen paritesi de 109,34 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,55 kazanımla 68,51 dolardan işlem görüyor.