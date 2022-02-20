İETT 2022 bütçesine koyduğu 100 elektrikli araç alımı için farklı markalara ait araçların test sürüşlerine devam ediyor. TEMSA’nün Türk mühendisler tarafından geliştirilen 400 kilometre menzilli elektrikli otobüsü Avenue Electron test edildi.

İETT’nin sitesinde yer alan bilgiler şöyle:

İETT, 2022 bütçesinde yer alan 100 elektrikli otobüs alımı sürecinde test sürüşlerine devam ediyor. Bu kez Adana’dan getirilen TEMSA marka yüzde 100 elektrikli aracın test süreci başladı. Elektrikli araç firma tarafından İkitelli Garajı’na getirildi. Burada İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, Genel Müdür Yardımcısı İrfan Demet ve ilgili daire başkanlarının katılımıyla aracın ilk test sürüşü gerçekleştirildi.

İETT heyeti ve firma temsilcileri elekrikli otobüse binerek önce Halkalı, ardından İkitelli üzerinden Olimpiyat Stadı yerleşkesine gitti. Firma yetkilileri yolculuk sırasında araç hakkında bilgilendirme yaptı. Aracın 400 kilometre menzilli olduğu, 360 kW kapasiteli bataryaların yazılımlarının da yerli olduğu, talep edilmesi halinde batarya kapasitesinin düşürülebileceği veya artırılabileceği belirtildi. TEMSA’nın 35 koltuk kapasiteli “Avenue Electron” modeli aracının bazı Avrupa ülkeleri tarafından halen kullanılmakta olduğu ifade edildi.

1 HAFTA BOYUNCA TEST EDİLECEK

Test edilen diğer elektrikli araçlar gibi, TEMSA marka elektrikli araç da 1 hafta boyunca üzerine konulan ağırlıklarla birlikte test edilecek. İETT, önümüzdeki günlerde başka markalara ait 3 elektrikli aracın daha test sürecini başlatacak. Ardından elektrikli araç alımı için teknik şartname oluşturacak. Test ve şartname süreci tamamlandıktan sonra araç alımı için ihale süreci başlatılacak.