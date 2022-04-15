Belçika’da 5 euroluk bir kazı kazan kartı alan ve kartına 250 bin euro isabet eden Cezayirli göçmen şimdi parayı tahsil etmeye çalışıyor. Belçikalı yayıncı VRT’ye göre 28 yaşındaki Cezayirli göçmenin ülkede geçerli bir kimlik belgesi; daimi bir adresi yok ve bu nedenle ödülün aktarılacağı bir banka hesabı açamıyor.

Onun adına parayı almaya çalışan bir arkadaşı ve yanındaki iki kişi, parayı almak için Brüksel’deki piyango merkezine gitti. Ancak hırsızlık şüphesiyle kısa bir süre gözaltına alındılar. Gerçek talihli durumu açıklamak için görüşünce serbest bırakıldılar.

BBC’nin haberine göre söz konusu göçmen, Brugge yakınlarındaki liman kasabası Zeebrugge’de 23 Mart’ta bir süpermarketten 5 euro karşılığı kaza kazan kartı aldı. Kazıdığı karttan 250 bin euro ikramiye kazandığını görünce süpermarkete başvurdu. Ancak 2 bin euroyu aşan ikramiyeler Piyango İdaresi tarafından ödeniyor ve bu nedenle oraya başvurması istendi. Geride ise adı ve adresi bilinmeyen kişinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü vardı.

Bu nedenle onun adına parayı almaya giden 3 kişi, görüntüdeki adama benzemedikleri gerekçesiyle hırsızlık şüphesi üzerine gözaltına alındı.

Kazanan kart şimdi, satın alındığı Zeebrugge limanına yakın Brugge’deki bir mahkemede tutuluyor.

Belçika medyasına göre, adı açıklanmayan talihli dört ay önce Cezayir’den tekneyle İspanya’ya gitti. Daha sonra İspanya ve Fransa’yı yürüyerek Belçika’ya geçti. Belçika gazetesi Het Laatste Nieuws’a başlangıçta Birleşik Krallık’a gitmeyi planladığını, ancak şimdi parayı alıp Belçika’da kalmak istediğini söylüyor ve “Parayı aldığımda Brüksel’de kalacak bir yer alacağım” diyor.

Avukatı Alexander Verstraete, talihlinin banka hesabı olmadığı için piyango şirketinin ödeme yapmadığını söylüyor. Yetkililerin ise ödül parasını alana kadar söz konusu adamı sınır dışı etmeme sözü verdiğini aktarıyor.

Verstraete, “Kimliğini kanıtlayabilecek belgeleri arıyoruz. Cezayir’deki ailesiyle iletişime geçmesi gerekecek” dedi.