Dünya genelinde 35’i aşkın ülkede, 1.5 milyar Euro geliriyle sektöründe lider Webhelp’in, Türkiye ve Ürdün CEO’su Metin Tarakçı, şirketin kaptan köşküne girdi. Tarakçı, dış kaynak hizmeti veren Fransız devi Webhelp Grup’un icra kurulu üyesi olarak atandı. Tarakçı’nın Webhelp’in kaptan köşküne girmesiyle birlikte ilk kez bir Türk yönetici, dış kaynak hizmeti alanında uluslararası bir şirketin üst yönetimine atanmış oldu.

140’TAN FAZLA LOKASYONDA

Bu görevi Türkiye ve sektörü adına gururla sürdüreceğini söyleyen ve Webhelp’in 60 binin üzerinde çalışanıyla 140’tan fazla lokasyonda faaliyet gösterdiğini dile getiren Tarakçı, “Bu göreve gelmem benim ve şirketim adına önemli olduğu kadar ülkemiz için de gurur verici. Türk yöneticiler son yıllarda uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlerin üst yönetimlerine girerek, başarı elde ettiler. Şirketimizin faaliyetlerini büyüterek stratejilerini belirleyen ekipte yer almaktan ve Webhelp Türkiye olarak, hızlı karar alma, kriz yönetme, büyüme ve çevik olma konularındaki deneyimlerimizi global bir platformda paylaşma fırsatı bulmaktan mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

ÇALIŞAN SAYISI 5 YILDA 4 KAT ARTTI

Webhelp Grup’un Türkiye’ye güveninin bir göstergesi olan bu görevlendirmeyle ilgili Tarakçı şunları kaydetti: “Webhelp, 2015 yılında Callpex’i satın alarak Türkiye pazarına giriş yaptı. O dönemde 2 bin çalışanımız vardı. Aradan geçen beş senede çalışan sayımız yaklaşık dört kat artarak 7 bin 500 kişiye ulaştı. Müşterilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın bize olan güvenini de arkamıza alarak, Türkiye’nin değişik bölgelerinde büyüme kararı aldık. İstanbul, İzmir, Bursa, Yozgat, Bingöl ve Van olmak üzere toplam altı şehirdeki 10 operasyon merkezimizden iş ortaklarımız için değer yaratan çözümler tasarlıyoruz. Bu büyüme cirolarımızda da kendini gösteriyor. Webhelp Türkiye olarak beş yıl önce 60 milyon TL ciro ile girdiğimiz bu yolda istikrarlı büyümemizi koruyarak 2020 yılını 500 milyon TL’nin üzerinde ciro ile kapatmayı hedefliyoruz.”

“WEBHELP TÜRKİYE’DEN HİZMET İHRACATI”

Webhelp olarak Almanya pazarına Türkiye üzerinden Almanca dilinde hizmet ihracatı yaptıklarını dile getiren Tarakçı ‘’Bu süreçte, ülkemize dönen gençlerimize istihdam sağlamakla birlikte Almanya’da yaşayan 3.5 milyon Türk nüfusunun da ilgisini çekmiş olduk. Şu anda Hindistan modelini Türkiye’de başarılı bir şekilde uyguluyoruz. Nasıl Hindistan İngiltere ve ABD için önemliyse, Almanya için de Türkiye o önemdedir’’ dedi.

Webhelp Türkiye’nin yeni hizmet alanları oluşturarak dil seçeneklerini arttırdığını belirten Tarakçı ‘’İş ortaklarımıza İngilizce, Almanca ve Flemenkçe başta olmak üzere sekiz dilde hizmet vermekteyiz. Ayrıca 2019 yılında Ortadoğu coğrafyasının tamamına Arapça dilinde hizmet vereceğimiz bir yapılanmaya giderek Ürdün lokasyonumuzu açtık ve Webhelp’in Ortadoğu’ya adım atmasını sağladık’’ şeklinde konuştu.