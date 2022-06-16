Temizlik sektörüne yönelik ürünlerin hem e-ticaret sitesi aracılığıyla hem de mağazalar zinciri ile satışını gerçekleştiren Deterjan Pazarı, cirosunun yüzde 70’ini online’dan kazanıyor. Ancak önümüzdeki günlerde mağazalaşmaya hazırlanan şirket, 5 yılda tüm Türkiye’de 4 bin Deterjan Pazarı mağazası açmayı planlıyor. Mağazaların yarısı franchise olacak.

Temelleri 2007 yılında Süleyman Kocabaş tarafından atılan Deterjan Pazarı, temizlik sektörüne yönelik ürünlerin hem e-ticaret sitesi aracılığıyla hem de mağazalar zinciri ile satışını gerçekleştiriyor. Şirket satışa sunduğu çamaşır ve bulaşık deterjanları, evsel tüketim temizleyiciler, endüstriyel temizleyiciler, halı şampuanları ve oto bakım ürünlerinin büyük kısmını kendisi üretiyor.

Ankara’daki 20 bin metrekarelik alan içinde 6 bin metrekarelik kapalı alana sahip tesislerinde üretim yaptıklarını söyleyen Deterjan Pazarı Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kocabaş, “Yıllık üretim kapasitemiz 30 bin ton. Satış kanallarımız ise e-ticaret platformları, zincir marketler, yerel market ve toptancılar. Önümüzdeki dönemde mağazalaşmaya başlayacağız. Beş yıllık zaman diliminde Edirne’den Kars’a Türkiye genelinde 4 bin mağaza açmayı planlıyoruz. Bu yatırımımız tamamlandığında yaklaşık 25 bin kişilik istihdam oluşturacağız. Mağazalarımızın en az yüzde 50’sini kendimiz açmayı, yüzde 50’sini de franchise vermeyi planlıyoruz ” diye anlatıyor.

FRANCHISE VEREREK BÜYÜYECEK

Temizlik ürünleri sektörü gıdadan sonra gelen temel tüketim maddelerinin başında geliyor. Sağlık açısından da temizlik ürünleri ayrı bir öneme sahip. Bu nedenle temizlik ürünlerinin tüketicilerin ‘olmazsa olmazı’ olduğunu söyleyen Kocabaş, “Ülkemizde gıda, tekstil ayakkabıcılık, züccaciye gibi çeşitli sektörlerde kurumsallaşmış perakendeler varken. Ancak temizlik ürünlerinde böyle bir oluşum henüz yok. Bu konuda yaptığımız değerlendirmeler sonucunda temizlik sektörüne girmeye karar verdik” diye anlatıyor sektöre giriş öykülerini.

Önümüzdeki günlerde ise mağazalaşma hız vereceklerinden de bahseden Kocabaş, franchise koşullarıyla ilgili şunları söylüyor: “Ortalama 500 bin TL gibi bir sermaye ile ayda çok ciddi bir gelir elde edecekler. Franchise alanlara ekstradan iş oturana kadar kira desteği vermekteyiz. Ayrıca zaruri giderler haricinde herhangi bir nakit bedel talebimiz yok. Franchise koşullarımız çok makul seviyede.”

14 ÜLKEYE İHRACAT

Şirket, www.deterjanpazari.com isimli online satış sitesinde de tüketicilere ulaşıyor. Cirolarının yüzde 70 gibi büyük bir kısmının online satıştan geldiğini söyleyen Kocabaş, şöyle devam ediyor: “Ancak mağaza zincirlerimizi oluşturduğumuzda bu durum değişecek. Bugün üretimimizin yüzde 30’unu da ihraç ediyoruz. 14’den fazla ülkeye ihracatımız var. En çok Ortadoğu ve Afrika ülkelerine ihracat yapıyoruz. Hedef pazarımız ise Avrupa. Rusya’ya ihracat yapmayı planlıyoruz.”