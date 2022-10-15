Adalet Bakanlığı, yazılı ve sözlü sınav sonucu 500 icra müdürü ve müdür yardımcısı alınacağını bildirdi. Bakanlığın, Resmi Gazete’nin çeşitli ilanlar bölümünde yayımlanan duyurusuna göre, 5-9’uncu dereceli kadrolara yapılacak alımlar, açıktan ve naklen olacak.

Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25 Aralık 2022 Pazar günü Ankara’nın Çankaya ve Yenimahalle ilçeleri olmak üzere iki sınav merkezinde yapılacak.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Sınava başvurular, 10-16 Kasım’da elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” internet sitesinden alınacak.

Geç başvuru günü ise 24 Kasım olarak belirlendi.