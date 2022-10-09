59. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda “En İyi Film Ödülü”nü, Özcan Alper’in yönettiği “Karanlık Gece” kazandı. Festivalde ‘Kurak Günler’ filmi 8 ödül kazandı. İşte Altın Portakal’da ödül alan filmler:

ALTIN PORTAKAL’DA ÖDÜL ALAN FİLMLER

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, Antalya Spor Salonu’nda yapıldı. Sunuculuğunu Nefise Karatay ve Yekta Kopan’ın yaptığı gece, Nükhet Duru konseriyle başladı. 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali ödül töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı konuşmada, geleneksel kortejle başlayan festivalin coşkusunun kentten ülkeye yayıldığını söyledi. Sanatçılarla, yurt içinden ve yurt dışından gelen yüzlerce konukla güzel bir hafta geçirdiklerinin vurgulayan Böcek, şunları kaydetti: “Sokaklarda buluştuk, salonları sinema aşkıyla doldurduk. Sanatla iyileştik, çoğaldık. Sevgiyle kucaklaştık. İyi ki varsın Altın Portakal, iyi ki varsın sinema. Yaşadığımız her gün, aldığımız kararların ne kadar doğru olduğunu gördük. Çünkü Türk sineması olmadan, sanatçılarımız olmadan Altın Portakal olamaz. O kendi değerleriyle güzeldir, kendi değerleriyle anlamlı. Onun için bir tarihtir, yaşı yarım asrı geçen bir çınardır. O özüyle bir dünya markasıdır. Ülkemizin uluslararası alandaki gurur kaynağıdır.”

Böcek, sanata değer katan tüm sanatçılara ve festivale sahip çıkan sinemaseverlere, festival ekibine teşekkür etti.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasında ödül alanlar